Время овощей: 5 самых летних салатов с необычными сочетаниями

Диетологи рекомендуют есть сезонные продукт. А лето — идеальное время, чтобы включить в рацион еще больше свежих овощей, ведь сейчас они особенно полезные, сочные, хрустящие. К тому же, такие салаты отлично заменяют гарнир, позволяя избавиться от лишних килограммов.

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Салат с цукини и моцареллой

Июль — сезон молодых цукини. Их можно просто обжарить, добавить в рагу, положить на брускетту. А можно приготовить быстрый и очень вкусный салат. Для этого нарежьте с помощью специальной терки или вручную цукини на длинные, тонкие ленты. Замаринуйте их с помощью оливкового масла, соевого соуса, специй и оставьте на полчаса. Затем добавьте к цукини помидоры, моцареллу и базилик. Готово!

Салат со свеклой

Свекла, натертая с чесноком и майонезом, вряд ли можно назвать легким салатом. Поэтому отварную свеклу используйте в более легких и аппетитных вариантах. Например, нарежьте ее на кубики, смешайте с нарезанным помидором и кубиками мягкого авокадо. Добавьте горсть шпината и немного нарезанного сыра фета. Заправьте оливковым маслом и подсолите.

Салат с брокколи и чеддером

Если любите брокколи, значит, этот салат вам точно придется по вкусу. Для этого отварную капусту остудите и разберите на мелкие соцветия, соедините с клюквой, миндалем, кубиками сыра чеддер. Заправьте лимонным соком, домашним майонезом.

Салат с кукурузой

Для этого блюда можно использовать свежую или консервированную кукурузу. Главное, чтобы она была вкусной и сладкой. Нарежьте красный лук на тонкие полукольца, добавьте кубики томатов, кукурузу, листья базилика и сыр фета, нарезанный кубиками. Заправьте оливковым маслом, поперчите.

Салат с клубникой