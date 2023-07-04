8 продуктов, которые ошибочно считаются диетическими

— Во время похудения люди нередко считают калории. Но неправильно подсчитывать исключительно калории, важно обращать внимание и на гликемический индекс продуктов. Такие продукты, как арбуз, виноград или черешня, довольно низкокалорийны, но они содержат много сахара. Калории подсчитываются на 100 граммов, но кто будет есть такое небольшое количество того же арбуза? К тому же люди могут есть арбуз ежедневно, — объяснила эксперт.