5 продуктов, из-за которых никогда не пройдет акне

Эндокринолог Павлова: чтобы избавиться от прыщей, нужно отказаться от сладкого. Думать, что угревая сыпь — это исключительно проблема кожи, весьма ошибочно, потому что прыщами организм реагирует на сбой в гормональной системе и на неправильное питание. Именно поэтому многие так безуспешно борются с угрями — одни сыворотки и эмульсии не помогут, нужно подойти к проблеме комплексно.

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Эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова объяснила, что причина прыщей на теле и лице — немного глубже, чем просто «умыться забыл(а)». Там создаётся сложная цепочка, которая начинается с еды.

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Как это работает

У некоторых продуктов есть высокий гликемический индекс, поэтому из-за них повышается в крови сахар и, следовательно, инсулин. А тот влияет на увеличение инсулин-подобного фактора роста (ИФР-1). Он в свою очередь повышает уровень дигидротестостерона (ДГТ) и прогестерона. Этот ДГТ меняет состав липидов кожи и мешает естественной смену клеток кожи, и в итоге всё — застой, разруха и угревая сыпь во все поля.

Продукты, которые нужно убрать из рациона

Хорошо бы перестать есть любые продукты с высоким гликемическим индексом, однако его нужно высматривать по таблице. Если так заморачиваться не хочется, то есть простой лайфхак. Нужно убрать:

Всё сладкое, в том числе сладкую молочку вроде мороженого, шоколад и другое. Жирное и жареное. Острое и уксусное. Алкоголь.

При этом людям с прыщами или с предрасположенностью к ним стоит аккуратнее употреблять молочные продукты. Оказалось, что люди с высыпаниями в 4 раза чаще едят молочку, чем люди с чистой кожей. Совпадение? Не думаем, с учётом того, что в молочных продуктах есть лактоза, а она фактически тоже сахар, просто молочный.

Поэтому если хочется убрать прыщи, то стоит скорректировать питание и обратиться к врачу за гормональной терапией.

Поможет ли дегтярное мыло?

Те, кто годами безуспешно борется с прыщами, перепробовал уже всё и отлично знает про дегтярное мыло. Его советуют многим из-за антисептических и противовоспалительных свойств. А что такое прыщ как не воспаление? Вот только дерматокосметолог Амина Бердова не считает, что вопрос с мылом такой простой.