Диетолог перечислила вредные ингредиенты окрошки

В зависимости от рецепта традиционное летнее блюдо может быть как вредным, так и полезным. От каких ингредиентов стоит отказаться при его приготовлении, в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

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Во-первых, по словам специалиста, не стоит злоупотреблять колбасными изделиями, так как они увеличивают количество насыщенных жиров в окрошке. Их избыток в рационе, в свою очередь, является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также важно учитывать, что регулярное употребление обработанного мяса может спровоцировать развитие онкологических заболеваний кишечника. В этой связи диетолог рекомендует заменить колбасу на отварную говядину или мясо птицы.

Во-вторых, стоит отказаться от добавления в окрошку майонеза или соусов на его основе, которые также увеличивают количество насыщенных жиров в блюде и его калорийность. В качестве альтернативы данного ингредиента врач назвала нежирный белый йогурт и сметану.

Как отметила Наталья Круглова, заправлять окрошку лучше не квасом, а кефиром. Последний является источником полноценного белка и кальция, в то время как газированный напиток содержит простые сахара и способен стимулировать аппетит, резюмировала эксперт.