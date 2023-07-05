Россиянам назвали правила выбора качественного мяса

Мясо – продукт ежедневного потребления, особенно если ведешь здоровый образ жизни и следишь за своим питанием. Однако важно ответственно подходить к выбору этого продукта. В Роспотребнадзоре рассказали о главных правилах при выборе качественного мяса.

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Какие сорта мясных продуктов следует выбирать

Для здорового питания следует выбирать нежирные сорта мясных продуктов: свинина, говядина, баранина, птица, мясные котлеты.

Охлажденное мясо следует хранить в холодильнике отдельно от готовых продуктов. Замороженное – в морозилке.

Условия хранения и сроки годности

При нарушении условий хранения в мясе достаточно быстро начинаются процессы гниения, развиваются патогенные микроорганизмы, которые могут стать причиной пищевых отравлений.

Свежее мясо имеет легкий мясной запах, при надавливании быстро возвращает первоначальную форму, если есть вкрапления жира, то они не крошатся, равномерно расположены, белого или кремового оттенка. Можно опустить мясо на короткое время в кипяток: при наличии порчи появляется неприятный запах.

Говядина, свинина и баранина не должны быть коричнево-серых или зеленых оттенков. Наличие белого налета говорит о том, что мясо начало портиться.

Когда не следует покупать мясо и мясные продукты

продавец отказывается предъявить сопроводительные документы;

упаковка нарушена, мясо хранится в загрязненной таре, без этикеток (или листов-вкладышей);

не соблюдены условия хранения (температура, влажность);

замороженное мясо – если оно разморожено или было повторно заморожено.