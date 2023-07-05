Как выбрать самые вкусные персики: инструкция от экспертов

Роспотребнадзор: самые сочные персики можно найти по запаху. Летом начинается сезон фруктов, и особой популярностью пользуются персики, потому что они и голод утоляют, и жажду, что особенно актуально в жару. Но тратиться на недозрелую или гнилую ерунду никому не хочется, поэтому специалисты ведомства дали несколько советов, как выбрать идеальные персики.

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Как выбрать вкусный персик

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1. Покупать фрукты стоит в специально оборудованных местах — в магазине, на рынке и других. Точка должна быть официальной, с навесом, стеллажом и вывеской. На трассе или на углу у дома персики лучше не брать.

2. У продавца должен быть опрятный вид, форма и необходимые документы на товар.

3. Персики должны отпускаться на развес и храниться в открытой таре, например коробке, ящике или ведре. Их могут заранее расфасовать в пластиковые контейнеры, это тоже допустимо. Но если плоды обтянуты плёнкой или лежат в пакете, то лучше воздержаться от такой покупки, особенно если внутри есть конденсат. Персикам нужно дышать, иначе они быстро испортятся.

4. Кожица у персика должна быть неповреждённой, никаких трещин, морщинок, царапин, пробитий или синяков. Такие плоды будут менее вкусными и вряд ли переживут ночь.

5. Цвет кожицы должен быть естественным, тут всё зависит от сорта, цвет может быть и розовым, и жёлтым, и красноватым, главное — приглушённым. Если персик слишком яркий — это может быть признаком обильной химии (ну или вам врут, и это нектарин), особенно опасны фиолетовые прожилки на кожице. Зелёные пятна указывают на незрелость, а тёмные — на процесс гниения.

6. Сам персик должен быть упругим. Если он твёрдый — то, вероятнее всего, он зелёный, а если мягкий — то переспевший или даже уже подгнивающий.

7. Мякоть у персика должна быть жёлтой, розовой или белой с розоватыми прожилками. Правда, проверить это при покупке не всегда удаётся. Хотя в магазине нередко случаются дегустации, а на рынке продавцы иногда выкладывают фрукты в разрезе, чтобы заманить сочным видом покупателей.

8. Хороший персик будет приятно пахнуть. Если аромата нет, то вывода два — плод не созрел или его обработали химикатами.

9. Сами персики должны быть чистыми. На них могут быть листики, кусочки веточек или другие естественные элементы, но если есть какой-то мусор, липкие пятна, пыль, опилки или плесень, то лучше пройти мимо.

Как хранить персики

1. Лучше хранить их в открытом виде и не в пакете, помним, персики должны дышать.

2. Мыть их нужно прямо перед употреблением, иначе они долго не продержатся.

3. Моют персики тёплой проточной водой с помощью щётки. Можно добавить и немного хозяйственного мыла. Под конец можно ошпарить кипятком.

В чём польза персиков

В хороших спелых плодах полно:

витаминов группы В, С, РР, А, К, Н, Е и бета-каротина;

макро- и микроэлементов (калия, фосфора, магния, цинка, железа, кальция, йода, алюминия, меди, натрия, фтора);

органических кислот (яблочной, хинной, винной, лимонной);

антиоксидантов и флавоноидов.

Из-за клетчатки персики хорошо усваиваются и показаны людям с расстройством пищеварения.

Антиоксиданты и минеральные вещества помогают сердечно-сосудистой системе — восстанавливают давление и тонус стенок сосудов, повышают гемоглобин и укрепляют иммунитет.

Кальций и фосфор хорошо влияют на опорно-двигательный аппарат, так что персики советуют людям с проблемными костями и суставами.

Мочегонный эффект помогает при отёках, мочекаменной болезни, подагре и ревматизме.

Персики рекомендуют при проблемах с нервной системой и зрением.

Низкая калорийность (39 ккал на 100 г) и большое содержание воды подойдут всем желающим сбросить вес. Но тут есть ремарочка, о ней ниже.

Кому персики нельзя

1. Диабетикам и людям с ожирением персики есть нужно осторожно, в них всё-таки содержатся натуральные сахара.

2. Людям с панкреатитом и заболеваниями ЖКТ, при которых повышается кислотность, например, при гастрите или язве.

3. Людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией.

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