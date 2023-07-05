От каких продуктов стоит отказаться при угревой сыпи

Причин появления угревой сыпи несколько, и одна из них – неправильное питание. Для того, чтобы полностью избавиться от угрей, придётся применить комплекс различных мер, и коррекция питания будет играть в их ряду немаловажную роль.

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Эндокринолог, д. м. н., Зухра Павлова рассказала о механизме появления прыщей в ракурсе диетологии. У многих продуктов, которые под запретом при угревой сыпи, высокий гликемический индекс. Чем выше уровень глюкозы в крови, тем выше инсулин. Инсулин, в свою очередь, увеличивает уровень инсулин-подобного фактора роста (ИФР-1). А этот гормон повышает уровень дигидротестостерона (ДГТ). Высокий ДГТ изменяет состав липидов кожи, а также дифференцировку кератиноцитов: происходит нарушение естественной смены клеток, из-за чего и развивается гиперкератоз – подходящие условия для угревой болезни.

У людей с угревой болезнью частота употребления молока (или мороженого) была в 4 раза выше, чем у людей без угревой сыпи.

Во время лечения угревой сыпи, прежде всего, придётся отказаться от сладких молочных продуктов – и в дальнейшем быть с ними осторожнее.

Кроме сладких молочных продуктов из рациона при угревой сыпи стоит исключить шоколад и любые другие сладости, алкоголь, жирное и жареное, острое и содержащее уксус.