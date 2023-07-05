Клубничный пирог со сметанной заливкой
Сезон клубники – идеальное время для того, чтобы побаловать себя отменным клубничным пирогом со сметанной заливкой.
Пирог готовится из самых доступных ингредиентов, которые можно найти в любом доме. Но при этом по качеству и вкусу десерт может сравниться даже с самыми изысканными ресторанными лакомствами.
Подробнее о том, как приготовить вкуснейший клубничный пирог со сметанной заливкой – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Мука – 300 г;
- Сахар – 50 г;
- Соль – 1/2 ч.ложки;
- Сливочное масло – 120 г;
- Яйцо – 1 шт;
- Клубника – 400 г;
- Яйцо – 1 шт;
- Сахар – 100 г;
- Кукурузный крахмал – 1 ст.л;
- Ванильный экстракт – 2 ч.л;
- Сметана 20% – 250 г;
Приготовление
1. Смешайте муку с солью и сахаром. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и перетрите его с мукой до мелкой крошки.
2. Взбейте яйцо и влейте его к крошке. Замесите мягкое тесто, скатайте его в шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на 40 минут.
3. Крупную клубнику нарежьте на небольшие кусочки, а мелкие ягоды оставьте целиком. Тщательно взбейте яйца с сахаром, крахмалом и ванильным экстрактом. Добавьте сметану и еще раз перемешайте.
4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм, выложите его в круглую форму диаметром 26 см.
5. Прижмите тесто к бортам и дну, после чего обрежьте излишки. Сверху выложите лист бумаги для выпечки, насыпьте на него ровный слой сухого риса или другой крупы.
6. Выпекайте основу 12-15 минут, затем достаньте ее и уберите крупу.
7. Выложите на корж клубнику, залейте ягоды сметанной заливкой. Отправьте пирог в духовку на 30-35 минут.
Готово! Приятного аппетита!