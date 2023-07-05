Сезон клубники – идеальное время для того, чтобы побаловать себя отменным клубничным пирогом со сметанной заливкой.

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Пирог готовится из самых доступных ингредиентов, которые можно найти в любом доме. Но при этом по качеству и вкусу десерт может сравниться даже с самыми изысканными ресторанными лакомствами.

Подробнее о том, как приготовить вкуснейший клубничный пирог со сметанной заливкой – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Мука – 300 г;

Сахар – 50 г;

Соль – 1/2 ч.ложки;

Сливочное масло – 120 г;

Яйцо – 1 шт; Для теста:

Клубника – 400 г;

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 100 г;

Кукурузный крахмал – 1 ст.л;

Ванильный экстракт – 2 ч.л;

Сметана 20% – 250 г; Для начинки:

Приготовление

1. Смешайте муку с солью и сахаром. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и перетрите его с мукой до мелкой крошки.

2. Взбейте яйцо и влейте его к крошке. Замесите мягкое тесто, скатайте его в шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на 40 минут.

3. Крупную клубнику нарежьте на небольшие кусочки, а мелкие ягоды оставьте целиком. Тщательно взбейте яйца с сахаром, крахмалом и ванильным экстрактом. Добавьте сметану и еще раз перемешайте.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм, выложите его в круглую форму диаметром 26 см.

5. Прижмите тесто к бортам и дну, после чего обрежьте излишки. Сверху выложите лист бумаги для выпечки, насыпьте на него ровный слой сухого риса или другой крупы.

6. Выпекайте основу 12-15 минут, затем достаньте ее и уберите крупу.

7. Выложите на корж клубнику, залейте ягоды сметанной заливкой. Отправьте пирог в духовку на 30-35 минут.