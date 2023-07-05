Пряные и хрустящие: 3 рецепта идеальных малосольных огурцов
Всего через пару часов закуска будет готова.
На дачных грядках поспели первые огурчики? Самое время замалосолить их, приготовив пряную, хрустящую закуску. Сделать это можно в пакете, в кастрюле, использовать самые разные маринады. А по этим быстрым рецептам огурчики всегда получаются удачными.
Малосольные огурцы в кастрюле
Для этого варианта отлично подходят маленькие, молодые огурцы, они быстро пропитываются маринадом и получаются хрустящими и пикантными. Правда, такой способ занимает больше времени.
Тщательно промойте овощи, срежьте кончики и оставьте в воде на 2—3 часа. В это время вскипятите воду, добавьте в нее сахар и соль. На дно кастрюли выложите мытые листья смородины и хрена, укроп, очищенные зубчики чеснока, а сверху плотно уложите огурцы. Теперь влейте в кастрюлю рассол. Можно добавить лавровый лист и перец горошком. Положите сверху тарелку и накройте прессом, оставьте на сутки.
Огурчики в пакете
Если собираетесь на природу, то этот рецепт подойдет: овощи можно взять с собой прямо в пакете. Да и готовятся они быстро. На дно пакета выложите чеснок, любимые травы, хрен, листья смородины, затем огурцы, разрезанные на несколько частей, засыпьте солью и черным свежемолотым перцем. Завяжите пакет и хорошенько потрясите. Оставьте огурчики на несколько часов.
Огурцы в масле
Этот необычный рецепт понравится всем, а ее такие огурчики отлично подойдут для салатов.
- 1 кг огурцов;
- 2 головки чеснока;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 чайная ложка яблочного уксуса;
- 1 чайная ложка сахара;
- пучок укропа.
Помытые и порезанные огурчики сложите в пакет, засыпьте соль, сахар, уксус и оливковое масло. Отправьте туда же натертый чеснок и мелко нарезанный укроп. Завяжите пакет и дайте огурцам настояться 2—3 часа в холодильнике.