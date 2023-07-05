Пряные и хрустящие: 3 рецепта идеальных малосольных огурцов

Всего через пару часов закуска будет готова.

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На дачных грядках поспели первые огурчики? Самое время замалосолить их, приготовив пряную, хрустящую закуску. Сделать это можно в пакете, в кастрюле, использовать самые разные маринады. А по этим быстрым рецептам огурчики всегда получаются удачными.

Малосольные огурцы в кастрюле

Для этого варианта отлично подходят маленькие, молодые огурцы, они быстро пропитываются маринадом и получаются хрустящими и пикантными. Правда, такой способ занимает больше времени.

Тщательно промойте овощи, срежьте кончики и оставьте в воде на 2—3 часа. В это время вскипятите воду, добавьте в нее сахар и соль. На дно кастрюли выложите мытые листья смородины и хрена, укроп, очищенные зубчики чеснока, а сверху плотно уложите огурцы. Теперь влейте в кастрюлю рассол. Можно добавить лавровый лист и перец горошком. Положите сверху тарелку и накройте прессом, оставьте на сутки.

Огурчики в пакете

Если собираетесь на природу, то этот рецепт подойдет: овощи можно взять с собой прямо в пакете. Да и готовятся они быстро. На дно пакета выложите чеснок, любимые травы, хрен, листья смородины, затем огурцы, разрезанные на несколько частей, засыпьте солью и черным свежемолотым перцем. Завяжите пакет и хорошенько потрясите. Оставьте огурчики на несколько часов.

Огурцы в масле

Этот необычный рецепт понравится всем, а ее такие огурчики отлично подойдут для салатов.

1 кг огурцов;

2 головки чеснока;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

1 чайная ложка сахара;

пучок укропа.