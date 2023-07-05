3 источника скрытых калорий — они не дают вам похудеть
Да, вы тоже обожаете эти продукты.
Летом хочется особенно внимательно отнестись к рациону, чтобы поддержать фигуру в отличном состоянии. При этом мы часто получаем калории из скрытых источников, которые предательски расширяют талию и бедра. А вот откуда мы берем эти калории, мы и расскажем далее.
Сладкие напитки в кофейне
Если вы обожаете с утра забежать в кофейню за кофе со сладким топингом, у нас для вас плохие новости — регулярное употребление подобных напитков с добавками приводит к тому, что уже через неделю вы не помещаетесь в любимые шорты. Конечно, пенка из сливок и вкуснейшие сиропы помогают справиться со стрессом, особенно после насыщенного рабочего дня, когда хочется расслабиться с подругой за бокалом прохладительного напитка с кофеином, однако в этом случае стоит попрощаться с точеным прессом. Нужно ли вам это?
Мюсли и сладкие хлопья
Популярный завтрак, которые многие искренне считают здоровым. На самом деле, мюсли представляют собой крайне калорийную смесь. В ста граммах мюслей содержится около 400 ккал. Представьте, что произойдет с вами всего за пару недель! Кроме того, повышение сахара в крови грозит серьезными проблемами для всего организма. Но полностью отказываться от любимых смесей не стоит, просто внимательно изучайте состав.
Йогурты
Сладкие йогурты совсем не так полезны, как обещают производители. Помимо сахара в йогурте содержатся стабилизаторы, они необходимы для поддержания вязкости продукта, при этом они не несут прямого вреда здоровью, но могут увеличивать калорийность йогурта. Старайтесь выбирать продукт без добавок, если ваш завтрак никак не может обойтись без йогуртов в том или ином виде.