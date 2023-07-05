Да, вы тоже обожаете эти продукты.

© Womanhit

Летом хочется особенно внимательно отнестись к рациону, чтобы поддержать фигуру в отличном состоянии. При этом мы часто получаем калории из скрытых источников, которые предательски расширяют талию и бедра. А вот откуда мы берем эти калории, мы и расскажем далее.

Сладкие напитки в кофейне

Если вы обожаете с утра забежать в кофейню за кофе со сладким топингом, у нас для вас плохие новости — регулярное употребление подобных напитков с добавками приводит к тому, что уже через неделю вы не помещаетесь в любимые шорты. Конечно, пенка из сливок и вкуснейшие сиропы помогают справиться со стрессом, особенно после насыщенного рабочего дня, когда хочется расслабиться с подругой за бокалом прохладительного напитка с кофеином, однако в этом случае стоит попрощаться с точеным прессом. Нужно ли вам это?

Мюсли и сладкие хлопья

Популярный завтрак, которые многие искренне считают здоровым. На самом деле, мюсли представляют собой крайне калорийную смесь. В ста граммах мюслей содержится около 400 ккал. Представьте, что произойдет с вами всего за пару недель! Кроме того, повышение сахара в крови грозит серьезными проблемами для всего организма. Но полностью отказываться от любимых смесей не стоит, просто внимательно изучайте состав.

Йогурты