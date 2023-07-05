Врач назвала самый полезный вид смузи

Белки нам может дать наличие в смузи творога, а полезные растительные жиры легко получить из авокадо или кокоса. Углеводы плюс клетчатка – это фрукты, овощи, ягоды. Это может быть морковь, малина, голубика, ежевика, яблоки, банан, брокколи или шпинат.

"Такой смузи будет содержать аминокислоты, антиоксиданты, минералы и не только, даст организму энергию, но и поднимет настроение. Это хорошая замена приему пищи", – говорит Мухина.

Ранее россиянам посоветовали во время диеты не употреблять соки. В особенности если речь идет о купленном в магазине напитке. Отмечается, что в них присутствует большое количество сахара. Если хочется выпить сок, то рекомендуется приготовить его самостоятельно, причем желательно из овощей. Например, из помидоров, сельдерея или моркови. Что касается фруктов, то вместо сока лучше съесть их целиком, поскольку таким образом организм получит намного больше клетчатки.