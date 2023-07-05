Каким должен быть рецепт натурального хлеба

Классический рецепт натурального белого хлеба — «кирпичика» — включает только пшеничную муку, воду, дрожжи и соль, рассказала NEWS.ru специалист испытательной лаборатории «Центра оценки качества зерна» Диана Смирнова. Она отметила, что батон также может содержать сахар и жир (сливочное или растительное масло, маргарин).

Классическая рецептура белого хлеба «кирпичика» включает только пшеничную муку, воду, дрожжи и соль. Для батона уже добавляется сахар, жир (масло сливочное, масло растительное или маргарин). Ржаной и ржано-пшеничный хлеб готовится, соответственно, из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной, воды, соли. В зависимости от типа изделия — столичный, дарницкий, бородинский и так далее —специальная закваска, солод, семена кориандра и другие ингредиенты, — подчеркнула Смирнова.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев заявил: чтобы сделать бутерброд для перекуса полезным, следует заменить колбасу натуральными продуктами. Он отметил, что хорошо подойдут индейка, говядина, яйца или соленая рыба. В них есть полезный для организма белок. По словам эксперта, в колбасе содержится большое количество животных жиров. Частое употребление такого продукта приводит к повышению холестерина в крови, а соль и различные добавки негативно отражаются на артериальном давлении и вызывают отечность.