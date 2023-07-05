Худеющим рекомендуется не пропускать завтрак. Этот прием пищи не только настраивает на весь день, но и имеет решающее значение для умственной активности. Об этом "МедикФоруму" рассказала врач-диетолог Василиса Пономарева.

По мнению специалиста, желающим похудеть лучше всего завтракать около 9 утра.

"Для многих людей это будет позже обычного времени, но сократит разрыв между завтраком и обедом".

При этом диетолог обратила внимание, что большее значение имеет не время завтрака, а продукты питания, из которых он состоит. Так, каждый прием пищи должен включать 20-30 граммов нежирного белка, овощей и "полезных" жиров.

При этом особое внимание нужно обращать на количества белка в рационе. Начать день с богатой этим питательным веществом еды – отличный способ чувствовать себя сытым дольше, резюмировала Василиса Пономарева.