Как приготовить настоящую долму
Долма – вкуснейшее блюдо из риса, фарша и виноградных листьев, которое пользуется особой популярностью у кавказских народов. Долму можно подавать как самостоятельное блюдо, а также в сочетании с различными гарнирами.
Преимущество долмы в том, что для ее приготовления не требуются особенные ингредиенты – все необходимое вы наверняка найдете в ближайшем супермаркете. Кроме того, готовить долму совсем несложно.
Рецепт настоящей долмы ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- 300 г фарша (говяжего или смеси говядины и свинины);
- 1/2 стакана риса;
- 1 луковица;
- 2-3 столовые ложки мелко нарезанной зелени (петрушка, кинза, укроп);
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 2-3 зубчика чеснока;
- Cоль и перец по вкусу;
- 10-12 крупных виноградных листьев;
Приготовление
1. Замочите рис в холодной воде на 15-20 минут. Затем откиньте и промойте его холодной проточной водой.
2. Нарежьте лук мелко и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
3. В большую миску добавьте фарш, остывший обжаренный лук, промытый рис, мелко нарезанную зелень, прессованный чеснок, соль и перец. Хорошо всё перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
4. Если вы используете виноградные листья, обратите на них особое внимание. Сначала промойте их в холодной воде, чтобы удалить растворы консервантов, затем обдайте кипятком на несколько секунд, чтобы сделать их более мягкими и гибкими.
5. Положите небольшую порцию фарша на каждый виноградный лист и заверните листья в форму рулетика, убедившись, что края хорошо закрыты.
6. Разложите долму в кастрюлю.
7. Добавьте в кастрюлю воду до половины высоты долмы, накройте крышкой и варите на среднем огне около 40-50 минут.
8. Проверьте готовность, разрезав одну из долм на половинки.
9. Когда долма готова, блюдо можно подавать. Полейте долму соком лимона и посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!