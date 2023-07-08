Как приготовить настоящую долму

Долма – вкуснейшее блюдо из риса, фарша и виноградных листьев, которое пользуется особой популярностью у кавказских народов. Долму можно подавать как самостоятельное блюдо, а также в сочетании с различными гарнирами.

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Преимущество долмы в том, что для ее приготовления не требуются особенные ингредиенты – все необходимое вы наверняка найдете в ближайшем супермаркете. Кроме того, готовить долму совсем несложно.

Рецепт настоящей долмы ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты 300 г фарша (говяжего или смеси говядины и свинины);

1/2 стакана риса;

1 луковица;

2-3 столовые ложки мелко нарезанной зелени (петрушка, кинза, укроп);

2 столовые ложки растительного масла;

2-3 зубчика чеснока;

Cоль и перец по вкусу;

10-12 крупных виноградных листьев;

Приготовление

1. Замочите рис в холодной воде на 15-20 минут. Затем откиньте и промойте его холодной проточной водой.

2. Нарежьте лук мелко и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

3. В большую миску добавьте фарш, остывший обжаренный лук, промытый рис, мелко нарезанную зелень, прессованный чеснок, соль и перец. Хорошо всё перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

4. Если вы используете виноградные листья, обратите на них особое внимание. Сначала промойте их в холодной воде, чтобы удалить растворы консервантов, затем обдайте кипятком на несколько секунд, чтобы сделать их более мягкими и гибкими.

5. Положите небольшую порцию фарша на каждый виноградный лист и заверните листья в форму рулетика, убедившись, что края хорошо закрыты.

6. Разложите долму в кастрюлю.

7. Добавьте в кастрюлю воду до половины высоты долмы, накройте крышкой и варите на среднем огне около 40-50 минут.

8. Проверьте готовность, разрезав одну из долм на половинки.

9. Когда долма готова, блюдо можно подавать. Полейте долму соком лимона и посыпьте мелко нарезанной зеленью.