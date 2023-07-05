Врач опровергла популярный миф о варенье

Вопреки расхожему мнению, после термической обработки ягод и фруктов в варенье почти все витамины разрушаются. Популярный миф об этом продукте опровергла врач-диетолог Наталия Гридина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалистки, варенье — это фактически жидкий сахар со вкусом фруктов и ягод, при этом полезных веществ в нем практически не остается. Лишь некоторые компоненты могут сделать этот продукт полезнее. К ним Гридина отнесла клюкву и цитрусовые, в которых даже после термической обработки остается достаточное количество витамина С, а также варенье из айвы и ананасов, благоприятно влияющее на работу желудочно-кишечного тракта.