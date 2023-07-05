Если есть свеклу каждый день, можно снизить кровяное давление, улучшить кровообращение и уменьшить риск болезней сердца и сосудов. Об этом порталу "МедикФорум" рассказала диетолог Василиса Пономарева.

По словам специалиста, свекла помогает пищеварению, поскольку в ней много клетчатки, предотвращает запоры. В овоще есть также фолиевая кислота: она положительно влияет на деление клеток, помогает образовываться эритроцитам.

В свекле много других питательных веществ, например витамина С, железа, магния, калия. Они укрепляют иммунитет. У натурального красителя бетанина, которому свекла обязана своим цветом, есть противовоспалительное и антиоксидатнтное действие.

Диетолог отмечает, что перечисленные питательные вещества поддерживают иммунитет, делают кости крепче, а также способствуют общей жизненной силе. Однако оксалаты, которые есть в ее составе, способны вызывать камни в почках.