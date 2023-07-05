Тиктокерша подсказала способ хранить зеленый салат

Блогерша, публикующая видеоролики в социальной сети TikTok под псевдонимом @simplydellicious, подсказала необычный способ хранить зеленый салат-латук. На ее лайфхак обратило внимание издание Daily Mirror.

По словам тиктокерши, листья салата можно хранить на бумажном полотенце. Она показала, как кладет салат в пластиковый контейнер, накрывает сверху бумажным полотенцем, закрывает и хранит в перевернутом виде.