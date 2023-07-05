Сколько хранится хлеб при комнатной температуре

Хлеб при комнатной температуре хранится около двух суток, рассказала NEWS.ru специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова. Для того, чтобы хлеб дольше не портился, специалист посоветовала хранить его в холодильнике.

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Срок годности хлеба, как правило, составляет от 24 до 48 часов при комнатной температуре. В холодильнике хлеб вполне может храниться около недели, — сказала Смирнова.

Она добавила, что следует покупать хлеб, изготовленный по ГОСТ. Смирнова объяснила, что при изготовлении хлеба производитель может использовать специальные ферменты-ускорители, которые позволяют сократить время расстойки дрожжевого теста, однако вполне могут повлиять на скорость образования плесени на хлебе.