Колбаса, подающаяся в окрошке, представляет собой канцероген

В летнее время одним из самых популярных блюд является окрошка, но мало кто знает, что колбаса в этом блюде, а точнее - злоупотребление ей, может негативно сказаться на здоровье.

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Диетологи придерживаются мнения о том, что продукт имеет в составе насыщенные жиры. Те, в свою очередь, представляют канцерогены, провоцирующие заболевания от аллергии до опасного рака.