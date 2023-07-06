Колбаса, подающаяся в окрошке, представляет собой канцероген
В летнее время одним из самых популярных блюд является окрошка, но мало кто знает, что колбаса в этом блюде, а точнее - злоупотребление ей, может негативно сказаться на здоровье.
Диетологи придерживаются мнения о том, что продукт имеет в составе насыщенные жиры. Те, в свою очередь, представляют канцерогены, провоцирующие заболевания от аллергии до опасного рака.
Однако врачи убеждают - пара тройка порций окрошки не представляют серьёзной опасности для организма, но всё та же онкология развивается после употребления большого количества канцерогенов. Именно по этой причине продукты с указанным компонентом должны тщательно контролироваться в рамках составления рациона.
В свою очередь, диетолог Наталья Круглова советует, что можно добавлять в пищу вместо колбасы.