Рецепт: как приготовить шоколадно-банановое мороженое
Правильный рецепт мороженого, одобренный диетологами, поможет вам справиться с летней жарой самым вкусным способом.
«Рамблер» расскажет, как приготовить шоколадное банановое мороженое, от которого не сможет оторваться вся семья.
Ингредиенты:
- 4 замороженных банана, очищенные
- 1⁄4 стакана какао-порошка
- 2 столовые ложки арахисового масла
- 1⁄4 стакана молока.
Приготовление:
- Положите замороженные бананы, какао-порошок и арахисовое масло в блендер.
- Смешайте ингредиенты.
- Заморозьте на 2 часа, чтобы было достаточно трудно зачерпывать его ложкой.
- Наслаждайтесь!
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