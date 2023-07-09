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Рецепт: как приготовить шоколадно-банановое мороженое

Правильный рецепт мороженого, одобренный диетологами, поможет вам справиться с летней жарой самым вкусным способом.

Рецепт: как приготовить шоколадно-банановое мороженое
© Unsplash

«Рамблер» расскажет, как приготовить шоколадное банановое мороженое, от которого не сможет оторваться вся семья.

Ингредиенты:

- 4 замороженных банана, очищенные

- 1⁄4 стакана какао-порошка

- 2 столовые ложки арахисового масла

- 1⁄4 стакана молока.

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Приготовление:

  • Положите замороженные бананы, какао-порошок и арахисовое масло в блендер.
  • Смешайте ингредиенты.
  • Заморозьте на 2 часа, чтобы было достаточно трудно зачерпывать его ложкой.
  • Наслаждайтесь!
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