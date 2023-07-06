В чём польза и минусы куриной печени

Yahoo News Japan: куриная печень отлично подойдёт худеющим. Да и вообще она очень полезна. Помимо того, что это источник белка во время диеты, куриная печёнка может похвастаться богатым составом макро- и микроэлементов. Также она мягче говяжьей и свиной, поэтому многим людям лучше есть именно её. Но недостатки у куриной печени тоже есть, хотя и проявляются они, только если переесть. Рассказываем обо всём по порядку.

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Польза куриной печени

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Железо

Оно нужно для синтеза эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Недостаток железа ведёт к анемии, которая часто встречается у беременных. Больше железа требуется и женщинам в целом.

Цинк

Этот элемент необходим для поддержания здоровья кожи, слизистых оболочек и иммунитета. Если в организме не хватает цинка, раны начнут заживать медленнее и может пропасть вкус.

Витамины B1, B2, B6 и B12

Все они помогают усвоению питательных веществ (жиров, белков и углеводов). В1 необходим для нормального функционирования нервной системы, сердца и мышц. В2 важен для роста и деления клеток, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В6 способствует нормальному обмену белков и жиров, важен для кожи. В12 образует здоровые эритроциты и помогает правильно развиваться клеткам центральной нервной системы.

Вред куриной печени

Витамин А

Он повышает барьерную функцию слизистых оболочек и кожи, а также участвует в поддержании зрения.

Но переизбыток витамина может вызвать проблемы со здоровьем. Это проявляется как тошнота, головная боль, головокружение, помутнение зрения и потеря костной массы. А если женщина беременна, у ребёнка могут появиться врождённые дефекты.

Холестерин

Он необходим организму человека как материал для создания клеточных мембран и гормонов.

Но когда уровень холестерина в крови становится чрезмерным, возникает дислипидемия, а из-за неё развивается атеросклероз. А в куриной печени холестерина много.

Энергетическая ценность печени

Куриная печень содержит 111 ккал на 100 г. Она менее калорийна, чем говяжья и свиная печень. А ещё куриная богата белком, поэтому она отлично подходит как источник белка во время диеты.

Фермерские продукты

Фермерские продукты популярны у россиян, которые заботятся о своём здоровье. Правда, на деле не все они полезны. Поэтому делимся советами, на что обратить внимание:

Смотрите на срок хранения. У фермерских продуктов он небольшой — и это главный признак того, что перед вами то, что вы ищете. К примеру, кисломолочные товары не хранятся дольше 5 дней.

И состав. Если в нём есть пищевые добавки и красители, значит, производитель заменил какие-то натуральные компоненты, предупредил владелец молочного хозяйства из Липецка Иван Слободянюк.

Цена у фермерский продуктов выше, чем в магазине, на 20–30%. Это потому, что фермеры обычно производят товары в ограниченном количестве.

Документы с указанием адреса фермы. Их вы можете свободно запросить в магазине с фермерскими товарами.