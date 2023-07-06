Легкое рагу с курицей и молодыми овощами
Овощное рагу с курицей – идеальное блюдо для всей семьи. Рагу сложно испортить, поэтому оно не требует особых кулинарных навыков. Но вместе с тем блюдо получается вкусным и сытным.
Подавать рагу можно и на обед, и на ужин. Вегетарианцы также могут обратить внимание на этот рецепт – вместо курицы достаточно добавить еще больше овощей и зелени.
Подробнее о том, как приготовить вкуснейшее рагу – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Куриное филе - 300 г;
- Картофель - 350 г;
- Кабачок - 1 шт;
- Помидоры - 2 шт;
- Морковь - 1 шт;
- Лук репчатый - 1 шт;
- Чеснок - 2 зубчика;
- Петрушка свежая - 1 пучок;
- Масло растительное - 2-3 ст. ложки;
- Перец чёрный молотый - по вкусу;
- Базилик сушёный - 0,5 ч. ложки;
- Орегано сушёный - 0,5 ч. ложки;
- Соль - по вкусу;
- Вода питьевая горячая - 150 мл;
Приготовление
1. Подготовим все необходимое. Вымойте овощи и куриное филе.
Во время готовки понадобится горячая питьевая вода (кипяток).
2. Срежьте концы кабачка. Нарежьте кабачок крупными кусочками.
3. Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите кабачки.
4. Обжарьте кабачки на среднем огне, помешивая, примерно 5 минут, до румяности. Снимите кабачки со сковороды.
5. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками.
6. Выложите филе на сковороду, в которой жарились кабачки.
7. Обжаривайте курицу 5-7 минут, пока не появится румяная корочка. Снимите филе со сковороды.
8. Почистите морковь и лук. Морковь нарежьте крупными кусочками, лук нашинкуйте.
9. Обжарьте лук с морковью на той же сковороде 3-4 минуты, до мягкости.
10. Нарежьте картофель средними кусочками.
11. Добавьте картофель к луку с морковью и обжаривайте 3-4 минуты на среднем огне, помешивая.
12. Нарежьте помидоры.
13. Отправьте в сковородку помидор, молотый перец, сушёные базилик и орегано. Перемешайте и обжаривайте овощи ещё 3-4 минуты.
14. Положите на сковороду куриное филе.
15. Налейте кипяток так, чтобы овощи и филе оказались погружены в воду наполовину. Посолите, накройте сковороду крышкой и тушите до готовности картофеля, примерно 15 минут.
16. Добавьте кабачки и тушите рагу под крышкой еще 15 минут.
17. Промойте петрушку и мелко нарежьте. Очистите чеснок и также мелко нарежьте его. Посыпьте рагу зеленью и чесноком, перемешайте.
Готово! Приятного аппетита!