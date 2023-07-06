Легкое рагу с курицей и молодыми овощами

Овощное рагу с курицей – идеальное блюдо для всей семьи. Рагу сложно испортить, поэтому оно не требует особых кулинарных навыков. Но вместе с тем блюдо получается вкусным и сытным.

© ru.123rf.com

Подавать рагу можно и на обед, и на ужин. Вегетарианцы также могут обратить внимание на этот рецепт – вместо курицы достаточно добавить еще больше овощей и зелени.

Подробнее о том, как приготовить вкуснейшее рагу – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Куриное филе - 300 г;

Картофель - 350 г;

Кабачок - 1 шт;

Помидоры - 2 шт;

Морковь - 1 шт;

Лук репчатый - 1 шт;

Чеснок - 2 зубчика;

Петрушка свежая - 1 пучок;

Масло растительное - 2-3 ст. ложки;

Перец чёрный молотый - по вкусу;

Базилик сушёный - 0,5 ч. ложки;

Орегано сушёный - 0,5 ч. ложки;

Соль - по вкусу;

Вода питьевая горячая - 150 мл;

Приготовление

1. Подготовим все необходимое. Вымойте овощи и куриное филе.

Во время готовки понадобится горячая питьевая вода (кипяток).

2. Срежьте концы кабачка. Нарежьте кабачок крупными кусочками.

3. Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите кабачки.

4. Обжарьте кабачки на среднем огне, помешивая, примерно 5 минут, до румяности. Снимите кабачки со сковороды.

5. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками.

6. Выложите филе на сковороду, в которой жарились кабачки.

7. Обжаривайте курицу 5-7 минут, пока не появится румяная корочка. Снимите филе со сковороды.

8. Почистите морковь и лук. Морковь нарежьте крупными кусочками, лук нашинкуйте.

9. Обжарьте лук с морковью на той же сковороде 3-4 минуты, до мягкости.

10. Нарежьте картофель средними кусочками.

11. Добавьте картофель к луку с морковью и обжаривайте 3-4 минуты на среднем огне, помешивая.

12. Нарежьте помидоры.

13. Отправьте в сковородку помидор, молотый перец, сушёные базилик и орегано. Перемешайте и обжаривайте овощи ещё 3-4 минуты.

14. Положите на сковороду куриное филе.

15. Налейте кипяток так, чтобы овощи и филе оказались погружены в воду наполовину. Посолите, накройте сковороду крышкой и тушите до готовности картофеля, примерно 15 минут.

16. Добавьте кабачки и тушите рагу под крышкой еще 15 минут.

17. Промойте петрушку и мелко нарежьте. Очистите чеснок и также мелко нарежьте его. Посыпьте рагу зеленью и чесноком, перемешайте.