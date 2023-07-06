Окрошка на квасе или кефире: что вреднее

Окрошка - это одно из самых популярных блюд русской кухни, которое особенно популярно в жаркое время года. Однако, при выборе основы для окрошки, возникает вопрос: что лучше использовать - квас или кефир? Каждый из этих продуктов имеет свои плюсы и минусы, исследования ученых помогут нам разобраться, что вреднее для здоровья.

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Квас - это традиционный русский напиток, который производится путем брожения зерновых культур. Он богат витаминами группы В, аминокислотами и полезными микроэлементами. Квас также содержит молочную кислоту, которая способствует нормализации пищеварения и улучшению обмена веществ. Исследования показывают, что употребление кваса может помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

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Однако, квас также содержит сахар и может быть высококалорийным напитком. Исследования связывают потребление слишком большого количества сахара с риском развития ожирения, диабета и других заболеваний. Поэтому, при употреблении кваса в больших количествах, следует быть осторожным и учитывать его калорийность.

Кефир - это кисломолочный продукт, получаемый путем брожения молока с помощью специальных бактерий. Кефир богат пробиотиками, которые способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры в кишечнике. Исследования показывают, что регулярное употребление кефира может укрепить иммунную систему и снизить риск развития некоторых заболеваний, таких как аллергии и хронические воспалительные процессы.

Однако, кефир также может содержать большое количество жира и холестерина, особенно если он произведен из полножирного молока. Исследования связывают потребление большого количества жира с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Поэтому, при выборе кефира, рекомендуется предпочитать нежирные варианты и употреблять его в разумных количествах.