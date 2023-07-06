Эксперты рассказали, чем утолять жажду в жару

В большинстве российских регионов установилась жаркая погода. Специалисты предупредили, что жара чревата обезвоживанием и тепловыми ударами, поэтому рассказали о способах облегчения самочувствия в зной.

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В первую очередь необходимо следить за водным балансом и не допускать обезвоживания. Как говорится на портале «Вслух.ру», спасаться от жары лучше всего чистой водой или несладким зеленым чаев.

Также хороши разведенные натуральные соки. Идеальным вариантом специалисты назвали сок из сельдерея или лимонный сок, который необходимо разбавить водой в пропорции 1:10. При этом необходимо выпивать до 2-2,5 л воды в день, а при жаре - до 3,5 л.

«При физической нагрузке количество употребляемой воды надо увеличить до 4 л. выпивая каждый час примерно 100-200 мл жидкости.