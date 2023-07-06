В Роскачестве назвали 30 продуктов, разжижающих кровь
По словам экспертов, свертывание крови - очень важная функция. Она нужна для остановки кровотечения во время травмы или пореза. Однако слишком густая кровь или ее сгустки могут быть опасны.
Важно разбавить рацион продуктами для разжижения крови. Это могут быть орехи и сухофрукты, ягоды, мед, специи, чеснок или вода. Также стоит есть больше фруктов и овощей с витамином Е - авокадо, киви, манго, шпинат, брокколи, помидоры и с высоким содержанием салицилатов - огурцы, укроп, абрикосы, дыню, виноград, мандарины, апельсины, нектарины, арбуз и сливу.
Также можно добавлять в еду специи - куркуму, кайенский перец, корицу и имбирь. Важно не забывать и про продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. К ним относятся тунец, анчоусы, сельдь, озерная форель, макрель, лосось и растительное масло.
Кроме того, отметили специалисты, предотвратить образование тромбов поможет и активный образ жизни. Нужно заниматься хотя бы 30 минут в день. Это может быть ходьба, йога, силовые тренировки или езда на велосипеде.