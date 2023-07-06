В Роскачестве назвали 30 продуктов, разжижающих кровь

По словам экспертов, свертывание крови - очень важная функция. Она нужна для остановки кровотечения во время травмы или пореза. Однако слишком густая кровь или ее сгустки могут быть опасны.

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Важно разбавить рацион продуктами для разжижения крови. Это могут быть орехи и сухофрукты, ягоды, мед, специи, чеснок или вода. Также стоит есть больше фруктов и овощей с витамином Е - авокадо, киви, манго, шпинат, брокколи, помидоры и с высоким содержанием салицилатов - огурцы, укроп, абрикосы, дыню, виноград, мандарины, апельсины, нектарины, арбуз и сливу.

Также можно добавлять в еду специи - куркуму, кайенский перец, корицу и имбирь. Важно не забывать и про продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. К ним относятся тунец, анчоусы, сельдь, озерная форель, макрель, лосось и растительное масло.