Сколько свежие лисички можно хранить в холодильнике

Лисички – это единственные грибы, которые свежими можно долго хранить в прохладном месте. Они также годятся и для перевозки, рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров. «В прохладном месте лисички могут лежать несколько дней. Другие бы грибы уже давно начали разлагаться, а лисички отлично держатся. Их практически не нужно чистить и хранить в холодильнике можно до 10 дней», – рассказал он «Мосленте», добавив, что в морозилке их не следует держать более трех месяцев.

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Кроме того, лисички не бывают червивыми. По словам Тихомирова, этому способствует содержащееся в грибах вещество D-манноза, которое способно уничтожать личинки мушек и комаров. При этом бытующее в народе мнение, что лисички могут вывести паразитов из организма человека, является мифом.

В готовом блюде лисички могут горчить. Поэтому специалист посоветовал отварить грибы в течение 15 минут. Тихомиров напомнил, что лисички растут в лиственных и хвойных лесах, во мху и среди берез. Собирать их можно с середины июня до конца осени.