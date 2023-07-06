Если человек неправильно питается, он может навредить здоровью, а грамотно подобранная пища способна помочь при лечении и профилактике болезней. Какие семена поддержат сердце и сосуды, "МедикФоруму" рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.

По его словам, в льняном семени много омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца. Они снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП, из-за которого возникает риск сердечных заболеваний. Чтобы заботиться о здоровье, достаточно съедать одну-две столовых ложки семян льна.

Прекрасным источником омега-3 жирных кислот считаются семена чиа. В них также много клетчатки и антиоксидантов. Стоит употреблять семена по одной-две чайные ложки. Подойдут как черные, так и белые.

Кунжут содержит лигнаны, которые тоже действуют как антиоксиданты и уменьшают окислительный стресс. В семенах подсолнечника много витамина Е. Он защищает клетки от повреждений и тоже обладает антиоксидантным свойством.