Ряд особенностей пищевого поведения негативно сказываются на работе сердца. Их "Вечерней Москве" перечислил кардиолог Вячеслав Колиев.

По словам специалиста, привычки есть фастфуд полуфабрикаты и продукты, в которых много консервантов, соли, трансжиров, могут привести к тяжелым заболеваниям сердца и сосудов.

Такое пищевое поведение становится причиной ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта. Важно составлять рацион таким образом, чтобы он был разнообразным, с большим количеством правильных жиров, клетчатки и питательных веществ.