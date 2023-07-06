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Кардиолог Колиев рассказал, какие пищевые привычки чреваты инфарктом и инсультом

Ряд особенностей пищевого поведения негативно сказываются на работе сердца. Их "Вечерней Москве" перечислил кардиолог Вячеслав Колиев.

По словам специалиста, привычки есть фастфуд полуфабрикаты и продукты, в которых много консервантов, соли, трансжиров, могут привести к тяжелым заболеваниям сердца и сосудов.

Такое пищевое поведение становится причиной ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта. Важно составлять рацион таким образом, чтобы он был разнообразным, с большим количеством правильных жиров, клетчатки и питательных веществ.

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