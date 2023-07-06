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Стало известно, зачем на самом деле промывать гречку

Перед варкой гречневую крупу необходимо обязательно промыть. Об этом пишет "Общественная служба новостей".

Стало известно, зачем на самом деле промывать гречку
© unsplash.com

Промывка гречки перед готовкой избавляет крупу от некачественных зерен, мусора и химических веществ, которыми ее обрабатывают для более длительного хранения. Если не промыть гречку, у нее может быть появиться горький привкус.

Как пишет издание, крупу нужно залить прохладной водой и оставить, пока весь мусор не всплывет на поверхность. После этого надо смыть воду и повторить процедуру еще несколько раз.

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Зеленую гречку также необходимо промывать до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.

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