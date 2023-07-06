Стало известно, зачем на самом деле промывать гречку
Перед варкой гречневую крупу необходимо обязательно промыть. Об этом пишет "Общественная служба новостей".
Промывка гречки перед готовкой избавляет крупу от некачественных зерен, мусора и химических веществ, которыми ее обрабатывают для более длительного хранения. Если не промыть гречку, у нее может быть появиться горький привкус.
Как пишет издание, крупу нужно залить прохладной водой и оставить, пока весь мусор не всплывет на поверхность. После этого надо смыть воду и повторить процедуру еще несколько раз.
Зеленую гречку также необходимо промывать до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.
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