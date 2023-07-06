Популярный миф о вине опровергли в Роскачестве

Утверждение о том, что дешевое вино плохое является мифом. В магазинах представлено большое количество качественных позиций отечественного вина в низком ценовом сегменте, сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

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«Начнем с того, что мнение «вино чем дешевле, тем хуже» – это потребительский миф. Это показали шесть лет исследований, проводимых Роскачеством», – отметили в ведомстве.

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По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, в список 50 лучших образцов вина, который был составлен в 2022 году, вошли 25 наименований в ценовой категории до 500 рублей. При этом 12 вин, которые получили высокие оценки экспертов, были куплены по цене от 169 до 399 рублей.

«Мы можем отметить, что способ определения качества вина «на глаз» – по цене бутылки – себя не оправдывает. В розничной торговле уже представлено достаточно много качественных и недорогих российских вин», – подчеркнула Буняева.

В свою очередь президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян указал на то, что в последние годы качество недорогого вина ряда производителей возросло на порядок. Это было достигнуто за счет инвестиций в оборудование и виноградники, которые субсидируются государством, а также путем организации производственных процессов. Также на рынке существенно сократилось число вин с замечаниями по качеству, имеющих посторонние тона.

Прямое влияние на цену конечного продукта оказывает масштаб производства – небольшим винодельням очень сложно сделать бутылку недорогого напитка, а у крупных производителей затраты на производство сокращаются за счет его объема.

При покупке недорогого вина специалисты также советуют обратить внимание и на магазин, где приобретается продукт. В дорогом супермаркете, где покупателям с выбором помогает кавист, представлено большое количество позиций, а на кассе бутылку упаковывают в крафтовый пакет, оплата всех этих услуг заложена в стоимость бутылки.

«В таких магазинах вина дешевле 500-600 рублей не бывает в принципе. Но это не значит, что в магазинах попроще нет качественного вина», – заключили в Роскачестве.