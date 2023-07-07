Какие продукты нельзя есть сырыми

Focus: картошка и баклажан в сыром виде могут отравить человека. Многие наверняка слышали о том, что термическая обработка лишает многие продукты питательной ценности. В большинстве случаев это так и есть, поэтому некоторые даже переходят на употребление определённой пищи исключительно в её первозданном виде, например, едят строго сырые овощи. Вот только далеко не все продукты можно есть сырыми.

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Картофель и баклажаны

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В этих плодах семейства паслёновых содержится опасный и ядовитый растительный токсин соланин. Оба продукта нельзя есть сырыми — в лучшем случае словите несварение.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут в сыром виде содержат токсин фазин (токсальбумин). Это такой яд, который повышает проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества. Но токсин полностью разрушается при нагревании. В идеале специалисты рекомендуют перед употреблением вымачивать бобовые не менее 5 часов, а затем отварить.

Ревень

Листья этого овоща лучше не есть сырыми, особенно если растение уже старое. В них есть токсины и щавелевая кислота, которая провоцирует образование камней в почках. А если листья варить или тушить, то они становятся безопасными блюдами: щавелевая кислота полностью разлагается в процессе нагревания.

Зелёные помидоры

В незрелых помидорах также может накапливаться соланин — яд, который может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. У спелых томатов тоже лучше срезать зелёную твёрдую плодоножку.

Бузина

Это такой небольшой кустарник с красными гроздьями ягод. И опасны именно ягодки — в плодах бузины есть производные синильной кислоты. А вот компот из бузины варить можно — термическая обработка уничтожает яд. Впрочем, в сушёном виде ягоды тоже безопасны.

Мускатный орех

В нём есть психоактивное вещество миристицин, который вызывает галлюциногенное и стимулирующее действие на центральную нервную систему. Но опасным он может быть только в больших количествах — так что более 10 г в сутки лучше не съедать.

Какую просрочку можно съесть без риска для здоровья?

Кстати, иногда можно позволить себе употребить те продукты, которые, казалось бы, уже негодны. По крайней мере, согласно сроку годности на пачке. Да, врачи и эксперты обычно предупреждают: еда с истекшим сроком годности опасна для здоровья. Но хорошая новость в том, что реальный срок годности обычно больше указанного на этикетке.

товары, содержащие много соли и сахара.

сухие продукты — крупы, бобовые, макаронные изделия, сухое молоко и другие.

сами естественные консерванты — соль и сахар. Они могут храниться 30 лет и дольше. К самым долгоживущим продуктам отнесли: