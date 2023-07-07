Свежесть и витамины: готовим яблочный лимонад с киви
В жару нужно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Если у вас такой привычки нет или вы хотите разнообразить эту привычку, приготовьте лимонад. Предлагает вариант из яблока и киви.
Ингредиенты:
Лимон — 2 шт
Зеленый базилик — 1 пучок
Яблоки — 200 г
Киви — 150 г
Газированная вода — 1 литр
Лед — для подачи
Процесс приготовления:
Выжать сок из яблок и киви.
Лимон нарезать на дольки или колечки. Переложить в графин. Сверху выложить листики зеленого базилика.
Затем налить сок киви и яблока.
Добавить кусочки льда и налить газированную воду. Все перемешать. При подаче украсить по вкусу. Подавать в охлажденном виде.