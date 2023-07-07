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Свежесть и витамины: готовим яблочный лимонад с киви

В жару нужно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Если у вас такой привычки нет или вы хотите разнообразить эту привычку, приготовьте лимонад. Предлагает вариант из яблока и киви.

Свежесть и витамины: готовим яблочный лимонад с киви
© Eva.ru

Ингредиенты:

Лимон — 2 шт

Зеленый базилик — 1 пучок

Яблоки — 200 г

Киви — 150 г

Газированная вода — 1 литр

Лед — для подачи

Процесс приготовления:

Выжать сок из яблок и киви.

Лимон нарезать на дольки или колечки. Переложить в графин. Сверху выложить листики зеленого базилика.

Затем налить сок киви и яблока.

Добавить кусочки льда и налить газированную воду. Все перемешать. При подаче украсить по вкусу. Подавать в охлажденном виде.