«Убийцы просекко»: как выбрать хорошее вино стоимостью до 500 рублей

В Роскачестве назвали мифом утверждение о плохом качестве дешевого вина. В организации заявили, что на полках есть множество качественных позиций отечественного производства в низком ценовом сегменте. «Вечерняя Москва» узнала у винного промоутера Влады Лесниченко, можно ли купить хорошее вино стоимостью до 500 рублей и на что обратить внимание в составе напитка.

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На какие вина стоит обратить внимание

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По ее словам, вполне возможно выбрать качественное и вкусное вино в данном ценовом сегменте, если знать хорошие винодельни.

— Мы всегда хотим получить большее за меньшие деньги. Если нам говорят, что невозможно купить хорошее вино дешево, то это не совсем так. Безусловно, это сложно. Важно знать хорошие регионы производства и винодельни, — отметила Лесниченко.

В России есть несколько винных заводов, которые делают качественные вина. Их можно купить за небольшие деньги, рассказала эксперт.

— Я рекомендую обратить внимание на вина Тамани. В этом удивительном регионе находится два больших предприятия. Многие с опаской относятся к винным заводам. Тем не менее, если предприятием управляет хорошая команда, то в результате получится отличный продукт. Например, «Кубань-Вино» и «Фанагория» делают замечательные вина в данной ценовой категории. Я бы обратила внимание на новую линейку Nude от «Кубань-Вино». Цена вин начинается от 300 до 500 рублей. Качество замечательное, — заверила Лесниченко.

У винодельни «Фанагория» хорошая линейка Brûlé. Эти вина сделаны по технологии Шарма. Напиток получается игристый, похож на просекко. В ассортименте представлены сухие вина, а также с остаточным сахаром, поделилась специалист.

В Дагестане делают настолько хорошие вина, что ими можно заменить популярное просекко, считает Лесниченко.

— Также есть такое чудесное винное хозяйство — «Дербент Вино». Для многих неожиданно, что в Дагестане могут делать хорошие вина. Однако это так. Дербентская винодельческая компания делает очень качественный продукт. Я рекомендую попробовать линейку «Эндемы». На этикетках бутылок изображены животные из Красной книги. Советую купить белое и розовое игристые вина. В соцсетях шутят, что это два убийцы просекко. Это действительно так, — подчеркнула специалист.

Какая надпись на этикетке должна насторожить

Собеседница «ВМ» объяснила, что не нужно бояться дополнительных добавок в составе вина.

"В вина в минимальных количествах добавляют сульфиты и различные стабилизаторы. На здоровье они негативно не влияют. Важнее то, какой спирт находится в составе. Небольшие составляющие, в том числе азот, стабилизируют напиток, чтобы вино не портилось при транспортировке и на холоде. Для здоровья человека это совершенно не опасно", — успокоила Лесниченко.

Эксперт заверила, что если на этикетке написано «винный напиток», то к такому вину даже близко нельзя подходить. На качественном продукте будет написано «вино», а в составе указаны сорта винограда, подытожила Лесниченко.