Бодрящие свойства кофе: ученые считают, что дело не только в кофеине

Многие кофеманы ценят этот напиток, в первую очередь, за бодрящий эффект, который придаёт энергию и повышает концентрацию внимания. Такое действие традиционно приписывается кофеину, входящему в состав этого продукта. Однако в ходе нового исследования были получены другие данные.

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Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, сообщает Мedscape. Определённые соединения в кофе, включая кофеин и хлорогеновые кислоты, обладают хорошо документированными психоактивными эффектами, но психологическое воздействие потребления кофе в целом остаётся предметом дискуссий, утверждают авторы.

Они исследовали нейробиологическое воздействие употребления кофе на работу мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии в состоянии покоя. В исследовании приняли участие взрослые здоровые люди, которые регулярно выпивали, как минимум, одну чашку кофе в день.

Чтобы выявить специфическое воздействие употребления кофе с кофеином, контрольной группе давали горячую воду, содержащую такое же количество кофеина, но кофе им не давали. Исследователи проводили два МРТ сканирования: одно ― до и одно ― через 30 минут после употребления кофе или воды с кофеином.

Выявленные наблюдения позволяют сделать вывод: употребление кофе или кофеина повышает готовность людей к переходу из состояния покоя к занятиям, связанным с выполнением задач, отмечают исследователи.

Однако определённые эффекты были специфичны для употребления кофе. Так, люди, которые выпили чашку кофе, были при этом более отзывчивыми и внимательными к внешним раздражителям, отметили исследователи.