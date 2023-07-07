Главным врагом для сердца и сосудов являются трансжиры. Как они могут навредить организму и в каких продуктах содержатся, порталу "Здоровое-питание. РФ" рассказала диетолог, доктор медицинских наук Алла Погожева.

По словам специалиста, раньше во всем винили содержащий холестерин пищевой животный жир – то есть животный жир, получаемый из продуктов питания. В этой связи некоторые специалисты рекомендуют уменьшать потребление яиц, непостного мяса и жирных молочных продуктов.

Однако проведенные в последние годы научные исследования показали, что в повышении риска сердечных болезней виноваты и трансжиры, обращает внимание Алла Погожева. Они представляют собой искусственно измененные жирные кислоты животного происхождения и содержатся во многих продуктах промышленного производства, в том числе в фастфуде, соусах и выпечке. В составе последней, например, коло 30% трансжиров.

Как объяснила диетолог, их большое потребление приводит к повышению уровня общего и снижению "хорошего холестерина" в крови.

"И что же получается? Все просто: те, кто любят подобные магазинные вкусности, рискуют быстрее столкнуться с сердечными болезнями".

Например, увеличение калорийности рациона всего на 2% за счет трансжиров повышает опасность появления ишемической болезни сердца на целых 23%. В этой связи количество трансжиров должно ограничиваться 1-2% от общего объема жира в рационе, обращает внимание эксперт.