Врач рассказала, какие продукты вызывают изжогу

Сульфаты отрицательно влияют на пищеварение, так как плохо перерабатываются в тонком кишечнике и вызывают повышенное газообразование. В каких продуктах они содержатся, изданию Newsweek рассказала американский врач-гастроэнтеролог Мишель Перлман.

© Unsplash

По словам специалиста, изжогу и вздутие провоцирует потребление фруктов и овощей, таких как спаржа, лук, сухофрукты и яблоки. Пиво, красное и белое вино, сидр, яблочный, виноградный и томатный сок и даже коровье молоко содержат значительное количество сульфатов, поэтому могут быть причиной дискомфорта.

Гастроэнтеролог обратила внимание, что вздутие живота в первую очередь зависит от пищевых привычек, а не от времени приема пищи.

"В целом рекомендуется есть, когда вы испытываете чувство голода, и останавливаться, когда ощущаете себя сытыми. Однако важно избегать еды в течение 3-4 часов перед тем, как лечь или лечь спать" – резюмировала она.