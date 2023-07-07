Диетолог Евдокимова рассказала, как готовить лапшу из кабачков. К этому овощу отношение у людей разнится: кто-то обожает добавлять кабачки в разные блюда или готовить что-то на их основе. А некоторые откровенно недолюбливают этот овощ со смешным названием. И, надо сказать, очень зря, потому что полезных свойств у кабачков множество. Подробнее их перечислил «Доктор Питер».

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Чем полезны кабачки

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В первую очередь стоит отметить, что кабачки прекрасно подходят для худеющих: в 100 г овоща всего 17 ккал. А ещё они содержат клетчатку, которая мало того что снижает аппетит, так ещё и поддерживает в норме работу ЖКТ и предотвращает запоры.

В кабачках также есть:

Бета-каротин, витамины С и Е (защищают клетки от повреждений, снижают риск подхватить различные инфекции и заболеть раком).

Витамины группы В (улучшают зрение, укрепляют нервную систему, помогают в обмене веществ и борьбе со стрессом).

Калий, магний и марганец (первый помогает поддерживать в норме уровень давления, второй — укрепляет кости и мышцы, а третий способствует выработке важного для здоровья кожи коллагена).

А ещё кабачки понижают уровень холестерина и сахара в крови и оказывают мочегонное действие. Они здорово облегчат жизнь людям, страдающим от гипертонии, артрита, болезней сердца и сосудов и других.

Вред от кабачков: есть ли он?

Употребление кабачков может и негативно отразиться на организме человека. Но только если его обрабатывали большим количеством пестицидов. Отличить такие кабачки несложно: они очень горькие на вкус.

Горечь говорит о наличии большого количества кукурбитацина в кабачке. Это такое вещество, которое вызывает очень неприятные спазмы в животе, а ещё отправит вас на унитаз в компании с диареей.

Что можно приготовить из кабачков: вкусные рецепты

Есть кабачки лучше сырыми или с минимальной термообработкой. Как рассказала «Известиям» диетолог Елена Евдокимова, их можно добавлять в любые салаты, совсем как огурцы.

делать кабачковую лапшу при помощи шинковки для моркови по-корейски (макарошки можно обжарить с оливковым маслом и помидорками, получится очень вкусно);

добавлять в рагу вместе с другими овощами;

тушить и запекать на углях;

мелко натирать и смешивать с фаршем для котлет (они получатся более нежными и менее жирными).