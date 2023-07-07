Диетолог рассказала, как приготовить полезную окрошку и какой квас для нее выбрать
Для приготовления полезной окрошки важно использовать натуральный квас, произведенный путем брожения, без добавления большого количества сахара. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Когда квас делали на ржаных корочках наши прабабушки, они добавляли сладкие фрукты, тот же изюм, но не добавляли сахар. И в саму окрошку клали, конечно, не колбасу», — указала она.
В качестве мясного ингредиента можно использовать курицу, индейку, отварную телятину или нежирную говядину, предложила диетолог. Картофель же можно заменить на топинамбур или корень сельдерея, чтобы повысить пользу блюда для организма.
«Поменьше соли, а больше каких-то полезных вкусовых оттенков: многие добавляют хрен и даже горчицу, чтобы окрошка стала поострее», — продолжила Соломатина.