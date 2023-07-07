Какие продукты необходимы в жаркую погоду
В жару требуется особый режим питания. Важно употреблять продукты, которые помогают поддерживать водно-солевой баланс и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. Рассказываем, как лучше всего питаться летом 2023 года.
Вода
Чистая вода необходима в жаркую погоду. Она помогает поддерживать гидратацию организма и предотвращает обезвоживание. Рекомендуется пить не менее 2–3 литров чистой воды в день.
Овощи и фрукты
Большое количество воды и витаминов содержится в овощах и фруктах. С их помощью можно укрепить иммунитет. Предпочтение лучше всего отдать огурцам, помидорам, арбузу, дыне, яблокам и грушам.
Йогурт и кисломолочные продукты
Они помогают поддерживать здоровье кишечника и обеспечивают организм кальцием, а также предотвращают обезвоживание.
Зеленый чай
В нем содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными воздействиями окружающей среды. Зеленый чай отлично утоляет жажду.
Орехи и семена
Орехи и семена содержат здоровые жиры, которые поддерживают энергию организма.
Цельнозерновые продукты
Гречка, овсянка и коричневый рис также помогут поддержать энергию организма и насытят его витаминами группы B.
Рыба и морепродукты
Здоровые жиры и белки содержатся в рыбе и морепродуктах. Они помогут поддержать мышечную массу тела, передает «Общественная служба новостей».
Напомним, метеозависимые люди могут ухудшить свое здоровье, если будут употреблять сыры, красное вино и квашеную капусту, а также различные копчености. Подробности об этом рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.