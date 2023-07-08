Раскрыты секреты выбора вкусного арбуза и дыни

В Роспотребнадзоре рассказали, что вкусный арбуз имеет яркий и контрастный цвет корки, оранжевое светлое пятно на боку и сухие усик и плодоножку.

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Специалисты озвучили, что у спелой дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, а при щелчке по ней должен быть глухой звук.

"Хороший, зрелый арбуз - крупный, имеет целостный покров. Цвет корки – яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие",- говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует.

Необходимо помнить, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью.