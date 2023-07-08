Как приготовить полезное варенье из черной смородины без варки

Смородина — крайне полезная ягода. В ней содержится витамины С, группы В, Е, К и Р. И это еще не все. Она богата дубильными веществами, флавоноидами и антиоксидантами. Однако период созревания ягод очень короткий. Из-за этого полностью насладиться их вкусом не получится.

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Кроме того, эти ягоды быстро портятся. Уже спустя несколько дней после того, как их сорвали с куста, они начинают киснуть или засыхать. Чтобы сохранить полезные свойства смородины надолго, “Рамблер” публикует рецепт полезного варенья на зиму.

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Такой рецепт будет точно храниться до наступления холодов. Без термической обработки от ягод вы получите больше витаминов, чем при варке. Поэтому смело пробуйте этот рецепт и оставляйте банку витаминов на зиму.

Для пол литровой банки вам понадобится:

Смородина — 1 килограмм

Сахар — 1,5 килограмма

Для рецепта лучше всего использовать черную смородину, так как у нее более выраженный вкус. Однако если вы — любитель красной смородины, то никто не ограничивает вас в выборе ягод. Более того, такой способ консервации можно использовать и для других сезонных ягод.

Приготовление:

Смородину нужно хорошо промыть и высушить. После этого отделите от ягоды ветки и листья. Внимательно очищайте ягоды, иначе ваше варенье будет сильно горчить. Мыть их тоже нужно аккуратно, чтобы не раздавить. Сушить их лучше всего на полотенце, дайте им полежать 15-20 минут.

После того, как ягоды высохнут, возьмите глубокую емкость и пересыпьте их туда. Возьмите погружной блендер и измельчите ягоды до однородности. Если у вас нет погружного блендера, то ягоды можно прокрутить через мясорубку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не разбрызгать черную смородину по всей кухне.

После того, как измельчите ягоды, добавляйте туда сахар. Хорошо размешайте, можно еще раз взбить массу блендером. После этого смесь нужно оставить на 2-3 часа. Каждые полчаса не забывайте помешивать ягоды, чтобы сахар растворился.