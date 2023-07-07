Диетолог раскрыла рецепт полезной шаурмы

Для того чтобы шаурма стала полезным блюдом, необходимо использовать исключительно свежие и нежирные продукты, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Так, вместо классических соусов можно использовать греческий йогурт с большим содержанием белка. По ее словам, он не будет таким кислым, как майонез или чесночный соус, и у него будет отсутствовать молочный вкус.

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Шаурма станет полноценным приемом пищи, содержащим и белки, и жиры, и углеводы, пищевые волокна, витамины и минералы, если правильно ее приготовить. <...> Cтоит вопрос о соусах. Их можно заменить более «здоровым» вариантом — например, греческим йогуртом с повышенным содержанием белка и низким содержанием жиров. Плюс он не такой кислый и не с таким ярко выраженным молочным вкусом, как традиционный йогурт, — подчеркнула диетолог.

Говоря о мясе, Круглова предложила использовать курицу, индейку или нежирную говядину. Остальные виды мяса будут вредны для организма, отметила она. По ее словам, также в блюде должны присутствовать свежие овощи и листовая зелень, тщательно нужно подойти и к выбору лаваша.

Сам лаваш лучше выбрать цельнозерновой. Он — источник пищевых волокон и сложных углеводов, насыщающих организм в течение длительного времени. Плюс цельнозерновые продукты содержат больше витаминов группы B, магния, — уточнила врач.