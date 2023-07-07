Врач назвал шесть продуктов, которые не стоит есть на завтрак в отеле

Если пообедать или поужинать хочется где-то в городе, то завтракать большинство туристов предпочитает в отеле. Известный гастроэнтеролог Майкл Мосли в беседе с изданием The Sun перечислил продукты, от которых стоит отказаться.

© Unsplash

По словам специалиста, продукты, которые входят в утренний «шведский стол» в отелях могут быть вредны для желудочно-кишечного тракта путешественников. А кроме того, если переесть, то вместо прилива сил и энергии, человек будет чувствовать слабость и тяжесть.