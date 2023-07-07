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Врач назвал шесть продуктов, которые не стоит есть на завтрак в отеле

Если пообедать или поужинать хочется где-то в городе, то завтракать большинство туристов предпочитает в отеле. Известный гастроэнтеролог Майкл Мосли в беседе с изданием The Sun перечислил продукты, от которых стоит отказаться.

Врач назвал шесть продуктов, которые не стоит есть на завтрак в отеле
© Unsplash

По словам специалиста, продукты, которые входят в утренний «шведский стол» в отелях могут быть вредны для желудочно-кишечного тракта путешественников. А кроме того, если переесть, то вместо прилива сил и энергии, человек будет чувствовать слабость и тяжесть.

Так, Майкл Мосли не рекомендует есть на завтрак выпечку, картофельные оладьи, кексы и пирожные, сухофрукты, фруктовые соки, хлопья. А вместо них советует отдать предпочтение омлетам, греческому йогурту с ягодами, овощам, сыру, орехам и авокадо.

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