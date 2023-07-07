Рагу с курицей и клубничный пирог: лучшие рецепты недели
Собрали пять лучших рецептов, опубликованных "Рамблером" на этой неделе, в одном материале.
Клубничный пирог со сметанной заливкой, легкое рагу с курицей и молодыми овощами, баклажаны с сыром фета и другие вкусные и простые рецепты.
Классические тефтели в томатном соусе
Тефтели – универсальное блюдо, которое отлично подойдет для сытного ужина в кругу большой семьи. Преимущество тефтелей в том, что их можно сочетать с чем угодно: и с макаронами, и с крупами, и с овощами – лишь дайте волю вашей фантазии.
Вам понадобятся
Для тефтелей:
- Фарш из говядины – 500 г;
- Измельченные помидоры в собственном соку – 400 г;
- Твердый сыр – 100 г;
- Яйца – 1 шт;
- Луковица – 1/2 шт;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Базилик – 1 веточка;
- Томатная паста – 1 ч. ложка;
- Острый томатный соус – 1/2 ч. ложки;
- Черный перец молотый – по вкусу;
- Соль – по вкусу
Для соуса:
- Луковица – 1/2 шт;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Говяжий бульон – 250 мл;
- Оливковое масло – 2 ст.ложки;
- Томатная паста – 1 ч.ложка;
- Зира – 1/4 ч.ложки;
- Сахар – щепотка
Подробный рецепт приготовления смотрите в нашем материале.
Как приготовить панна котту с малиной
Панна котта с малиной – нежный итальянский десерт, который никого не оставит равнодушным. Панна котта настолько легкое блюдо, что его можно позволить себе даже на диете.
Ингредиенты
- Жирные сливки - 500 г;
- Сахарный песок - 100 г;
- Листовой желатин - 15 г;
- Стручки ванили или ванильный экстракт — 1 ч. л;
- Свежая малина - 200 г;
- Сахарный песок - 50 г;
- Листовой желатин - 10 г;
- Вода - 150 мл
Процесс приготовления найдете здесь.
Сладкие баклажаны с сыром фета
Есть универсальные блюда, приготовление которых занимает минимум времени. К таким можно отнести запеченные баклажаны: их сложно испортить, и они всегда получаются вкусными.
Ингредиенты
- 2 баклажана (по 250 г каждый);
- 1 пучок мяты (30 г);
- 20 г миндаля;
- 1 лимон;
- 1 столовая ложка жидкого меда;
- оливковое масло первого отжима;
- 8 оливок;
- 40 г сыра фета;
- 100 г пакет листьев салата
Способ приготовления в этом материале.
Клубничный пирог со сметанной заливкой
Пирог готовится из самых доступных ингредиентов, которые можно найти в любом доме. Но при этом по качеству и вкусу десерт может сравниться даже с самыми изысканными ресторанными лакомствами.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука – 300 г;
- Сахар – 50 г;
- Соль – 1/2 ч.ложки;
- Сливочное масло – 120 г;
- Яйцо – 1 шт
Для начинки:
- Клубника – 400 г;
- Яйцо – 1 шт;
- Сахар – 100 г;
- Кукурузный крахмал – 1 ст.л;
- Ванильный экстракт – 2 ч.л;
- Сметана 20% – 250 г
Как приготовить пирог, мы писали здесь.
Легкое рагу с курицей и молодыми овощами
Овощное рагу с курицей – идеальное блюдо для всей семьи. Рагу сложно испортить, поэтому оно не требует особых кулинарных навыков. Но вместе с тем блюдо получается вкусным и сытным.
Ингредиенты
- Куриное филе - 300 г;
- Картофель - 350 г;
- Кабачок - 1 шт;
- Помидоры - 2 шт;
- Морковь - 1 шт;
- Лук репчатый - 1 шт;
- Чеснок - 2 зубчика;
- Петрушка свежая - 1 пучок;
- Масло растительное - 2-3 ст. ложки;
- Перец чёрный молотый - по вкусу;
- Базилик сушёный - 0,5 ч. ложки;
- Орегано сушёный - 0,5 ч. ложки;
- Соль - по вкусу;
- Вода питьевая горячая - 150 мл.
Подробнее о приготовлении рагу читайте в нашем материале.