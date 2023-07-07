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Рагу с курицей и клубничный пирог: лучшие рецепты недели

Собрали пять лучших рецептов, опубликованных "Рамблером" на этой неделе, в одном материале.

Рагу с курицей и клубничный пирог: лучшие рецепты недели
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Клубничный пирог со сметанной заливкой, легкое рагу с курицей и молодыми овощами, баклажаны с сыром фета и другие вкусные и простые рецепты.

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Классические тефтели в томатном соусе

Тефтели – универсальное блюдо, которое отлично подойдет для сытного ужина в кругу большой семьи. Преимущество тефтелей в том, что их можно сочетать с чем угодно: и с макаронами, и с крупами, и с овощами – лишь дайте волю вашей фантазии.

Вам понадобятся

Для тефтелей:

  • Фарш из говядины – 500 г;
  • Измельченные помидоры в собственном соку – 400 г;
  • Твердый сыр – 100 г;
  • Яйца – 1 шт;
  • Луковица – 1/2 шт;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Базилик – 1 веточка;
  • Томатная паста – 1 ч. ложка;
  • Острый томатный соус – 1/2 ч. ложки;
  • Черный перец молотый – по вкусу;
  • Соль – по вкусу

Для соуса:

  • Луковица – 1/2 шт;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Говяжий бульон – 250 мл;
  • Оливковое масло – 2 ст.ложки;
  • Томатная паста – 1 ч.ложка;
  • Зира – 1/4 ч.ложки;
  • Сахар – щепотка

Подробный рецепт приготовления смотрите в нашем материале.

Как приготовить панна котту с малиной

Панна котта с малиной – нежный итальянский десерт, который никого не оставит равнодушным. Панна котта настолько легкое блюдо, что его можно позволить себе даже на диете.

Ингредиенты

  • Жирные сливки - 500 г;
  • Сахарный песок - 100 г;
  • Листовой желатин - 15 г;
  • Стручки ванили или ванильный экстракт — 1 ч. л;
  • Свежая малина - 200 г;
  • Сахарный песок - 50 г;
  • Листовой желатин - 10 г;
  • Вода - 150 мл

Процесс приготовления найдете здесь.

Сладкие баклажаны с сыром фета

Есть универсальные блюда, приготовление которых занимает минимум времени. К таким можно отнести запеченные баклажаны: их сложно испортить, и они всегда получаются вкусными.

Ингредиенты

  • 2 баклажана (по 250 г каждый);
  • 1 пучок мяты (30 г);
  • 20 г миндаля;
  • 1 лимон;
  • 1 столовая ложка жидкого меда;
  • оливковое масло первого отжима;
  • 8 оливок;
  • 40 г сыра фета;
  • 100 г пакет листьев салата

Способ приготовления в этом материале.

Клубничный пирог со сметанной заливкой

Пирог готовится из самых доступных ингредиентов, которые можно найти в любом доме. Но при этом по качеству и вкусу десерт может сравниться даже с самыми изысканными ресторанными лакомствами.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука – 300 г;
  • Сахар – 50 г;
  • Соль – 1/2 ч.ложки;
  • Сливочное масло – 120 г;
  • Яйцо – 1 шт

Для начинки:

  • Клубника – 400 г;
  • Яйцо – 1 шт;
  • Сахар – 100 г;
  • Кукурузный крахмал – 1 ст.л;
  • Ванильный экстракт – 2 ч.л;
  • Сметана 20% – 250 г

Как приготовить пирог, мы писали здесь.

Легкое рагу с курицей и молодыми овощами

Овощное рагу с курицей – идеальное блюдо для всей семьи. Рагу сложно испортить, поэтому оно не требует особых кулинарных навыков. Но вместе с тем блюдо получается вкусным и сытным.

Ингредиенты

  • Куриное филе - 300 г;
  • Картофель - 350 г;
  • Кабачок - 1 шт;
  • Помидоры - 2 шт;
  • Морковь - 1 шт;
  • Лук репчатый - 1 шт;
  • Чеснок - 2 зубчика;
  • Петрушка свежая - 1 пучок;
  • Масло растительное - 2-3 ст. ложки;
  • Перец чёрный молотый - по вкусу;
  • Базилик сушёный - 0,5 ч. ложки;
  • Орегано сушёный - 0,5 ч. ложки;
  • Соль - по вкусу;
  • Вода питьевая горячая - 150 мл.

Подробнее о приготовлении рагу читайте в нашем материале.

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