Рагу с курицей и клубничный пирог: лучшие рецепты недели

Собрали пять лучших рецептов, опубликованных "Рамблером" на этой неделе, в одном материале.

© Ru.123rf.com

Клубничный пирог со сметанной заливкой, легкое рагу с курицей и молодыми овощами, баклажаны с сыром фета и другие вкусные и простые рецепты.

Видео дня

Классические тефтели в томатном соусе

Тефтели – универсальное блюдо, которое отлично подойдет для сытного ужина в кругу большой семьи. Преимущество тефтелей в том, что их можно сочетать с чем угодно: и с макаронами, и с крупами, и с овощами – лишь дайте волю вашей фантазии.

Вам понадобятся

Для тефтелей:

Фарш из говядины – 500 г;

Измельченные помидоры в собственном соку – 400 г;

Твердый сыр – 100 г;

Яйца – 1 шт;

Луковица – 1/2 шт;

Чеснок – 1 зубчик;

Базилик – 1 веточка;

Томатная паста – 1 ч. ложка;

Острый томатный соус – 1/2 ч. ложки;

Черный перец молотый – по вкусу;

Соль – по вкусу

Для соуса:

Луковица – 1/2 шт;

Чеснок – 1 зубчик;

Говяжий бульон – 250 мл;

Оливковое масло – 2 ст.ложки;

Томатная паста – 1 ч.ложка;

Зира – 1/4 ч.ложки;

Сахар – щепотка

Подробный рецепт приготовления смотрите в нашем материале.

Как приготовить панна котту с малиной

Панна котта с малиной – нежный итальянский десерт, который никого не оставит равнодушным. Панна котта настолько легкое блюдо, что его можно позволить себе даже на диете.

Ингредиенты

Жирные сливки - 500 г;

Сахарный песок - 100 г;

Листовой желатин - 15 г;

Стручки ванили или ванильный экстракт — 1 ч. л;

Свежая малина - 200 г;

Сахарный песок - 50 г;

Листовой желатин - 10 г;

Вода - 150 мл

Процесс приготовления найдете здесь.

Сладкие баклажаны с сыром фета

Есть универсальные блюда, приготовление которых занимает минимум времени. К таким можно отнести запеченные баклажаны: их сложно испортить, и они всегда получаются вкусными.

Ингредиенты

2 баклажана (по 250 г каждый);

1 пучок мяты (30 г);

20 г миндаля;

1 лимон;

1 столовая ложка жидкого меда;

оливковое масло первого отжима;

8 оливок;

40 г сыра фета;

100 г пакет листьев салата

Способ приготовления в этом материале.

Клубничный пирог со сметанной заливкой

Пирог готовится из самых доступных ингредиентов, которые можно найти в любом доме. Но при этом по качеству и вкусу десерт может сравниться даже с самыми изысканными ресторанными лакомствами.

Ингредиенты

Для теста:

Мука – 300 г;

Сахар – 50 г;

Соль – 1/2 ч.ложки;

Сливочное масло – 120 г;

Яйцо – 1 шт

Для начинки:

Клубника – 400 г;

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 100 г;

Кукурузный крахмал – 1 ст.л;

Ванильный экстракт – 2 ч.л;

Сметана 20% – 250 г

Как приготовить пирог, мы писали здесь.

Легкое рагу с курицей и молодыми овощами

Овощное рагу с курицей – идеальное блюдо для всей семьи. Рагу сложно испортить, поэтому оно не требует особых кулинарных навыков. Но вместе с тем блюдо получается вкусным и сытным.

Ингредиенты

Куриное филе - 300 г;

Картофель - 350 г;

Кабачок - 1 шт;

Помидоры - 2 шт;

Морковь - 1 шт;

Лук репчатый - 1 шт;

Чеснок - 2 зубчика;

Петрушка свежая - 1 пучок;

Масло растительное - 2-3 ст. ложки;

Перец чёрный молотый - по вкусу;

Базилик сушёный - 0,5 ч. ложки;

Орегано сушёный - 0,5 ч. ложки;

Соль - по вкусу;

Вода питьевая горячая - 150 мл.