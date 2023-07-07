Названы простые правила для защиты от отравления на даче

Есть простые правила, которые помогут избежать отравления на даче, утверждает терапевт Оксана Драпкина. Об этом пишет издание «Газета.ру».

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Специалистка рассказала, что при употреблении в пищу продуктов, в которых накопились бактерии и выделяемые ими токсины, развивается пищевая токсикоинфекция. Для защиты от этого нужно соблюдать гигиену.

По словам Драпкиной, необходимо мыть руки с мылом, не есть грязные овощи и фрукты и не пить некипяченую воду. Скоропортящиеся продукты следует обязательно хранить при низкой температуре. Кроме того, нужно следить, чтобы сырые мясо, птица и рыба не контактировали с готовой едой.

Врач предложила следовать следующим правилам: