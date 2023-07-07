Назван самый вредный ингредиент в шаурме

Самым вредным ингредиентом в шаурме является соус, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что большинство поваров кладут в шаурму майонез, который несет в себе лишь пустые калории. По ее словам, соусы будят аппетит у человека, хотя потребитель в нем не нуждается, поскольку шаурма сама по себе сытный продукт.

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Самый вредный компонент шаурмы — соус или несколько соусов. Майонез. Они содержат только соль и жир, лишние, пустые калории. Такие соусы стимулируют аппетит, хотя шаурма и так очень сытный продукт. В обычной шаурме много соли, приправ, все это дразнит аппетит, — подчеркнула диетолог.

Не менее вредным ингредиентом, который кладут в шаурму, является картофель фри, отметила специалист. По ее словам, он также не содержит никакой питательной ценности, лишь прибавляет калорий блюду.

Как заявила ранее Круглова, для того чтобы шаурма стала полезным блюдом, необходимо использовать исключительно свежие и нежирные продукты. Так, вместо классических соусов можно использовать греческий йогурт с большим содержанием белка. По ее словам, он не будет таким кислым, как майонез или чесночный соус, и у него будет отсутствовать молочный вкус.