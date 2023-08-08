Cамый вкусный освежающий лимонад для жаркого лета

Рецепт: самый вкусный освежающий лимонад для жаркого лета
Когда жизнь дарит лимоны, сделайте лимонад! Или просто если за окном жара...
"Рамблер" расскажет, как приготовить сладкий, терпкий очень освежающий лимонад.
Ингредиенты для лимонада
Нет ничего проще, чем приготовить этот домашний лимонад, используя всего несколько простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой.
Сахар и вода
Что делает этот лимонад таким особенным? То, что он начинается с сиропа. Первый шаг — растворение сахара в кипящей воде. Это гарантирует, что готовый напиток будет полностью однородным и гладким и предотвратит скопление сахара на дне кувшина.
Лимонный сок
Очевидно, вам понадобится лимонный сок, чтобы приготовить домашний лимонад. Подойдет и свежевыжатый сок и магазинный.
Лед
Нет ничего лучше освежающего стакана ледяного лимонада, чтобы освежиться в жаркий день. Только не забудьте добавить лед прямо перед подачей на стол — если вы не хотите, чтобы он разбавил сладкий вкус.
Как приготовить
Начните с того, что плотно покатайте лимоны по столу. Это поможет высвободить соки и значительно облегчит вашу работу. Разрежьте лимон вдоль пополам, затем выдавите сок вручную или с помощью соковыжималки.
Убедитесь, что выжимаете сок из лимонов над большой мерной чашкой, чтобы точно видеть, сколько у вас жидкости.
Сделать простой сироп. Просто смешайте сахар и воду в небольшой кастрюле, доведите смесь до кипения и помешивайте, пока сахар не растворится.
Налейте холодную воду в кувшин. Добавьте лимонный сок и мякоть, затем добавьте сахарный сироп по вкусу и все хорошо мешайте.
Подавать со льдом. Если хочется не только вкусно, но и красиво, украсьте каждый стакан долькой свежего лимона или засахаренной лимонной цедрой .
Как хранить свежий лимонад
Храните домашний лимонад в холодильнике от 5 до 7 дней без льда. Так как лед разбавит вкус, лучше добавлять его непосредственно перед подачей на стол. Если лимонад находится в открытом кувшине, накройте его пищевой пленкой для максимальной свежести.