Cамый вкусный освежающий лимонад для жаркого лета

Когда жизнь дарит лимоны, сделайте лимонад! Или просто если за окном жара...

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"Рамблер" расскажет, как приготовить сладкий, терпкий очень освежающий лимонад.

Ингредиенты для лимонада

Нет ничего проще, чем приготовить этот домашний лимонад, используя всего несколько простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой.

Сахар и вода

Что делает этот лимонад таким особенным? То, что он начинается с сиропа. Первый шаг — растворение сахара в кипящей воде. Это гарантирует, что готовый напиток будет полностью однородным и гладким и предотвратит скопление сахара на дне кувшина.

Лимонный сок

Очевидно, вам понадобится лимонный сок, чтобы приготовить домашний лимонад. Подойдет и свежевыжатый сок и магазинный.

Лед

Нет ничего лучше освежающего стакана ледяного лимонада, чтобы освежиться в жаркий день. Только не забудьте добавить лед прямо перед подачей на стол — если вы не хотите, чтобы он разбавил сладкий вкус.

Как приготовить

Начните с того, что плотно покатайте лимоны по столу. Это поможет высвободить соки и значительно облегчит вашу работу. Разрежьте лимон вдоль пополам, затем выдавите сок вручную или с помощью соковыжималки.

Убедитесь, что выжимаете сок из лимонов над большой мерной чашкой, чтобы точно видеть, сколько у вас жидкости.

Сделать простой сироп. Просто смешайте сахар и воду в небольшой кастрюле, доведите смесь до кипения и помешивайте, пока сахар не растворится.

Налейте холодную воду в кувшин. Добавьте лимонный сок и мякоть, затем добавьте сахарный сироп по вкусу и все хорошо мешайте.

Подавать со льдом. Если хочется не только вкусно, но и красиво, украсьте каждый стакан долькой свежего лимона или засахаренной лимонной цедрой .

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