Просто и эффектно! Готовим рулетики из кабачка с ветчиной и сыром

Если в этот дождливый субботний день вы ждете гостей и хотите их удивить, приготовьте рулетики из простых ингредиентов: кабачка, ветчины и сыра. Это выглядят очень эффектно, а еще вкусно.

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Ингредиенты:

Кабачок мелкий — 1 шт (или 2 тонких цукини)

Панировочные сухари — 150 г

Пармезан — 80-100 г

Оливковое масло — 50 мл

Соль, перец, сушеный чеснок

Сыр полутвердый — 200 г

Ветчина из индейка — 200 г

Процесс приготовления:

Кабачок нарежьте с помощью овощечистки тонкими слайсами.

Смешайте в одной миске оливковое масло, соль и перец, во второй — сухари, сушеный чеснок, тертый пармезан.

Окуните слайсы ветчины кабачкам в масло, затем в сухари с пармезаном.

На кабачок поместите сыр и ветчину, сверните в рулет и поместите в форму для запекания.

Посыпьте рулетики смесью пармезана и сухарей, сбрызните маслом.