Просто и эффектно! Готовим рулетики из кабачка с ветчиной и сыром
Если в этот дождливый субботний день вы ждете гостей и хотите их удивить, приготовьте рулетики из простых ингредиентов: кабачка, ветчины и сыра. Это выглядят очень эффектно, а еще вкусно.
Ингредиенты:
Кабачок мелкий — 1 шт (или 2 тонких цукини)
Панировочные сухари — 150 г
Пармезан — 80-100 г
Оливковое масло — 50 мл
Соль, перец, сушеный чеснок
Сыр полутвердый — 200 г
Ветчина из индейка — 200 г
Процесс приготовления:
Кабачок нарежьте с помощью овощечистки тонкими слайсами.
Смешайте в одной миске оливковое масло, соль и перец, во второй — сухари, сушеный чеснок, тертый пармезан.
Окуните слайсы ветчины кабачкам в масло, затем в сухари с пармезаном.
На кабачок поместите сыр и ветчину, сверните в рулет и поместите в форму для запекания.
Посыпьте рулетики смесью пармезана и сухарей, сбрызните маслом.
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте 20 минут. При подаче посыпьте базиликом и сбрызните оливковым маслом.