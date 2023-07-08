Диетолог рассказала, какие семена стоит добавлять в рацион

Семена чиа, кунжута, конопли и граната имеют высокую питательную ценность, поэтому их стоит регулярно добавлять в рацион. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Ольга Шестакова. По ее словам, большинство видов семян богаты пищевыми волокнами, ненасыщенными жирными кислотами, магнием, витамином Е, растительным белком. При этом они совершенно не содержат холестерина, что является безусловным бонусом для людей с заболеваниями сердца. Конопляные семена богаты магнием, витаминами группы В. Также они обладают противовоспалительными свойствами и помогают в восстановлении слизистой кишечника, рассказала диетолог. Использовать их можно в сыром чистом виде. Хорошо добавлять семена в каши, йогурты, салаты, выпечку. Рекордное для семян количество белка и антиоксидантов содержат и чиа. Эти мелкие черные семечки травянистого растения из рода шалфея богаты витаминами А, С, Е. К тому же они содержат почти всю группу витаминов В, а также кальций, магний и фосфор. Ими можно не только посыпать блюда – из них получаются вкусные пудинги, отметила Шестакова. Несомненной пользой обладают и семечки граната. По словам диетолога, есть можно и сочную оболочку, и богатую мягкой клетчаткой сердцевину. Кроме того, в пищу стоит добавлять кунжут. Это лидер по количеству кальция, а еще он богат марганцем, медью и особыми видами пищевых волокон. К тому же кунжут содержит уникальные биологически активные вещества – лигнаны, которые снижают уровень холестерина и артериальное давление, отметила Шестакова. При этом она напомнила, что при употреблении любого вида семян важна умеренность. Как правило, в день достаточно съедать одну-две столовые ложки. Ранее врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, что в семенах тыквы, сушеной спирулине и амарантовой крупе содержится аминокислота глицин. Она способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции.