Ягодные радости: четыре невероятных десерта с малиной
Вряд ли у вас будут трудности с употреблением малины, ведь эта ягода хороша в свежем виде. Однако если вдруг у вас большой урожай или вы хотите приготовить с малиной какой-то десерт, воспользуйтесь нашей подборкой.
Малиновый тарт
Ингредиенты:
Малина — 200 г.
Мука — 150 г
Сахар — 150 г
Яйца — 2 яйца
Разрыхлитель — 5 г
Греческий йогурт — 3 ст. л.
Сливочное масло — 50 г
Сливки (23%) — 2 ст.л.
Процесс приготовления
Форму для выпекания смазываем маслом и обильно выкладываем ягоды.
Подготовим карамель. К 70 г сахара добавляем 30 мл воды и сливки. Ставим на плиту, доводим до кипения, снижаем температуру и ждем, пока масса не станет коричневого цвета. Ничем нельзя мешать карамель, только если чуть потряхивать сотейник.
Выливаем карамель на ягоды.
Взбиваем растопленное масло с 80 г сахара. Добавляем греческий йогурт и снова взбиваем. Вводим яйца и взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель и щепотку соли, снова взбиваем.
Тесто выливаем на ягоды и отправляем в печь при 180С на 40-45 минут.
Испекшийся пирог накрываем тарелкой и переворачиваем.
Пирог с малиной и безе
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 200 г
Масло сливочное — 100 г
Сахар — 50 г
Молоко — 1 ст. л.
Соль — щепотка
Для начинки:
Белки — 5 шт
Сахар — 150 г
Малина — 500 г
Процесс приготовления
Муку, масло, сахар и соль смешать. Добавить желтки, молоко и еще раз смешать.
Раскатать тесто на лист, на который предварительно положить бумагу для выпечки. Толщина теста должна быть примерно 5 мм. Убрать в морозильник.
Пока тесто охлаждается, необходимо взбить белки. В чистой сухой чашке начинаем взбивать белки на средней скорости, как только они станут пышными и белыми, добавляем сахар и увеличиваем скорость миксера до максимума. Продолжаем взбивать до тех пор, пока масса не станет упругой и плотной.
Вынимаем тесто из морозильника, высыпаем на него малину, сверху — слой взбитых белков.
Выпекать 30-40 минут при температуре 200С.
Малиновое суфле
Ингредиенты:
Малина — 100 г
Молоко — 150 мл
Желатин — 10 г
Творог — 80 г
Яичный белок — 1 шт
Сахар — по вкусу
Процесс приготовления
Замачиваем желатин в теплом молоке. Оставляем минут на 10. Затем перемешиваем.
Малину перемешиваем с творогом. Отдельно взбиваем белок.
В малиновый творог добавляем желейное молоко, взбиваем тщательно.
Аккуратно вводим белок, перемешиваем, добавляем сахар и заливаем в формы.
Ставим в холодильник на пару часов.
Лимонное печенье с малиной
Ингредиенты:
Сливочное масло — 115 г
Сахар — 200 г
Яйцо — 1 шт
Лимонный сок — 1 ст. л.
Лимонная цедра — 2 ст. л.
Ванилин — 1 ч. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Мука — 200 г
Малина — 80 г
Процесс приготовления
Взбить мягкое сливочное масло с сахаром. Добавить лимонный сок, цедру, яйцо и взбивать еще 1-2 минуты. Добавить ванилин, разрыхлитель, соду, муку и снова взбить.
Добавить малину без лишней жидкости и аккуратно перемешать.
Готовое тесто отправить в морозилку на 10-20 минут для охлаждения. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить ложкой для мороженого охлажденное тесто.
Выпекать в разогретой до 190С духовке 15-18 минут или до тех пор, пока печенье не зарумянится.