Ягодные радости: четыре невероятных десерта с малиной

Вряд ли у вас будут трудности с употреблением малины, ведь эта ягода хороша в свежем виде. Однако если вдруг у вас большой урожай или вы хотите приготовить с малиной какой-то десерт, воспользуйтесь нашей подборкой.

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Малиновый тарт

Ингредиенты:

Малина — 200 г.

Мука — 150 г

Сахар — 150 г

Яйца — 2 яйца

Разрыхлитель — 5 г

Греческий йогурт — 3 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Сливки (23%) — 2 ст.л.

Процесс приготовления

Форму для выпекания смазываем маслом и обильно выкладываем ягоды.

Подготовим карамель. К 70 г сахара добавляем 30 мл воды и сливки. Ставим на плиту, доводим до кипения, снижаем температуру и ждем, пока масса не станет коричневого цвета. Ничем нельзя мешать карамель, только если чуть потряхивать сотейник.

Выливаем карамель на ягоды.

Взбиваем растопленное масло с 80 г сахара. Добавляем греческий йогурт и снова взбиваем. Вводим яйца и взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель и щепотку соли, снова взбиваем.

Тесто выливаем на ягоды и отправляем в печь при 180С на 40-45 минут.

Испекшийся пирог накрываем тарелкой и переворачиваем.

Пирог с малиной и безе

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 200 г

Масло сливочное — 100 г

Сахар — 50 г

Молоко — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Для начинки:

Белки — 5 шт

Сахар — 150 г

Малина — 500 г

Процесс приготовления

Муку, масло, сахар и соль смешать. Добавить желтки, молоко и еще раз смешать.

Раскатать тесто на лист, на который предварительно положить бумагу для выпечки. Толщина теста должна быть примерно 5 мм. Убрать в морозильник.

Пока тесто охлаждается, необходимо взбить белки. В чистой сухой чашке начинаем взбивать белки на средней скорости, как только они станут пышными и белыми, добавляем сахар и увеличиваем скорость миксера до максимума. Продолжаем взбивать до тех пор, пока масса не станет упругой и плотной.

Вынимаем тесто из морозильника, высыпаем на него малину, сверху — слой взбитых белков.

Выпекать 30-40 минут при температуре 200С.

Малиновое суфле

Ингредиенты:

Малина — 100 г

Молоко — 150 мл

Желатин — 10 г

Творог — 80 г

Яичный белок — 1 шт

Сахар — по вкусу

Процесс приготовления

Замачиваем желатин в теплом молоке. Оставляем минут на 10. Затем перемешиваем.

Малину перемешиваем с творогом. Отдельно взбиваем белок.

В малиновый творог добавляем желейное молоко, взбиваем тщательно.

Аккуратно вводим белок, перемешиваем, добавляем сахар и заливаем в формы.

Ставим в холодильник на пару часов.

Лимонное печенье с малиной

Ингредиенты:

Сливочное масло — 115 г

Сахар — 200 г

Яйцо — 1 шт

Лимонный сок — 1 ст. л.

Лимонная цедра — 2 ст. л.

Ванилин — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Мука — 200 г

Малина — 80 г

Процесс приготовления

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром. Добавить лимонный сок, цедру, яйцо и взбивать еще 1-2 минуты. Добавить ванилин, разрыхлитель, соду, муку и снова взбить.

Добавить малину без лишней жидкости и аккуратно перемешать.

Готовое тесто отправить в морозилку на 10-20 минут для охлаждения. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить ложкой для мороженого охлажденное тесто.